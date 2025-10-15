Dấu hiệu trẻ suy giảm sức khỏe tinh thần

Cáu kỉnh, không làm những việc từng yêu thích, khó tập trung, đau bụng, đau đầu có thể là dấu hiệu cảnh báo trẻ có vấn đề về tinh thần.

Các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em có thể khó nhận biết, dễ bị bỏ qua. Nhiều bé khó diễn đạt cảm xúc của mình chính xác. Dưới đây là một số dấu hiệu ở con mà phụ huynh nên lưu ý.

Thay đổi hành vi

Trẻ bị suy giảm sức khỏe tinh thần có thể thay đổi đột ngột hành vi như cáu kỉnh, ít giao tiếp, xa lánh mọi người. Người lớn có thể chủ động trò chuyện cởi mở, không phán xét để bé hiểu cảm xúc, thể hiện bản thân, tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tư vấn (nếu cần).

Khó tập trung

Phụ huynh hãy để ý xem trẻ có khó tập trung vào những việc mà trước đây bé đã làm tốt không. Khó tập trung dai dẳng là dấu hiệu của lo âu, trầm cảm hoặc nhiều vấn đề sức khỏe tinh thần khác. Khi ấy, hãy hỗ trợ cho con bằng cách giảm yếu tố gây xao nhãng, thiết lập những thói quen lành mạnh. Khuyến khích trẻ nghỉ giải lao, thư giãn như đọc sách, kể chuyện, vận động nhẹ nhàng để kiểm soát căng thẳng, cải thiện khả năng tập trung.

Trẻ khó tập trung khi học tập có thể có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ảnh được tạo bởi AI

Chất lượng giấc ngủ kém

Khó ngủ, thường xuyên gặp ác mộng hoặc ngủ quá nhiều cũng báo hiệu rối loạn cảm xúc hoặc lo lắng tiềm ẩn. Cha mẹ hãy thiết lập thói quen đi ngủ nhất quán, giữ phòng ngủ yên tĩnh cho con. Khuyến khích các hoạt động thư giãn trước khi đi ngủ, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Nếu những vấn đề về giấc ngủ ở trẻ tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe để tìm nguyên nhân chính xác, có cách khắc phục kịp thời.

Triệu chứng thể chất

Đau đầu, đau bụng hoặc mệt mỏi thường nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng cũng có khả năng là do các vấn đề sức khỏe tâm thần tiềm ẩn. Trẻ nên khám sức khỏe tổng quát để loại trừ các bệnh lý gây ra.

Thay đổi về kết quả học tập

Theo dõi kết quả học tập của con để phát hiện những dấu hiệu giảm sút đột ngột hoặc thay đổi về động lực. Kết quả học tập kém có thể là dấu hiệu của căng thẳng hoặc trầm cảm tiềm ẩn. Gia đình trao đổi với giáo viên của con để hiểu rõ hơn về những khó khăn trong học tập của bé, tìm kiếm thêm sự hỗ trợ khi cần thiết. Dành lời khen cho những việc mà bé làm tốt giúp con tự tin hơn.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)