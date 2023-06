Vì sao trẻ nên ăn cam?

Cam giúp tăng miễn dịch và phòng một số bệnh ở trẻ như cảm lạnh, táo bón, thiếu máu.

Tăng miễn dịch

Cam chứa hàm lượng cao vitamin và khoáng chất rất có lợi cho sự tăng trưởng, mô và sự phát triển toàn diện của trẻ. Một lát cam tươi cung cấp hơn 90% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày, đồng thời chứa các polyphenol giúp tăng miễn dịch chống lại nhiễm trùng và bệnh truyền nhiễm.

Phòng thiếu máu

Hàm lượng Vitamin C trong trái cây họ cam quýt giúp hấp thụ sắt, làm tăng số lượng huyết sắc tố và ngăn ngừa các triệu chứng thiếu máu như mệt mỏi và chóng mặt. Trẻ thường xuyên uống một ly nước cam tươi hoặc một quả cam nguyên quả sẽ có lượng huyết sắc tố khỏe mạnh.

Nam giới và nữ giới trưởng thành cần lượng sắt tương ứng là 1 mg và 1,5 mg mỗi ngày. Còn trẻ em đang phát triển cần lượng sắt cao hơn. Nhu cầu sắt mỗi ngày của trẻ từ 7-11 tháng tuổi là 11 mg, tương đương với nhu cầu của trẻ nam tuổi thiếu niên. Trẻ nữ tuổi thiếu niên đang có kinh nguyệt cần 15 mg mỗi ngày.

Giảm tiêu chảy

Tiêu chảy nặng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ, có thể cải thiện bằng cách uống nước cam tươi thường xuyên. Gia đình nên pha loãng nước cam tươi với nước tỷ lệ 50-50 cho trẻ uống để giúp giảm tiêu chảy.

Cơ thể con người trung bình cần từ 75-120 mg vitamin C trong một ngày, tùy theo độ tuổi và thể trạng. Tuy nhiên, ở trẻ em, nhu cầu vitamin C thấp hơn nhiều, chỉ cần uống dưới 150 ml nước cam. Gia đình không nên cho trẻ uống quá nhiều nước cam trong một ngày do có thể gây tiêu chảy.

Cam chứa nhiều vitamin C và các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ em. Ảnh: Freepik

Giảm đầy bụng, táo bón

Rối loạn tiêu hóa là vấn đề sức khỏe phổ biến ở trẻ em do hệ tiêu hóa còn non yếu và dễ bị tổn thương. Uống nước cam hoặc ăn cam tươi giúp tiêu hóa trơn tru và thúc đẩy hấp thụ chất dinh dưỡng. Ăn cam giúp ngăn ngừa hoặc điều trị các nguy cơ táo bón do chứa khoảng 2,4 g chất xơ trong 100 g.

Giảm cảm lạnh và ho, quai bị

Trẻ em thường bị suy nhược, mệt mỏi do cảm lạnh và ho. Cam có thể hỗ trợ điều trị các bệnh này. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng có trong cam giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng đi kèm với ho và cảm lạnh. Nếu trẻ đã trên một tuổi, gia đình có thể cho trẻ uống một cốc nước cam pha với mật ong và một chút muối khi bị ho, cảm lạnh.

Cho trẻ uống nước cam tươi có thể giúp giảm sự khó chịu do bệnh quai bị. Gia đình nên cho trẻ uống nước cam đã pha loãng 50% với nước ấm.

Cải thiện thị lực, sức khỏe răng

Cam giàu vitamin A, flavonoid, phytonutrientsi và các chất dinh dưỡng giúp duy trì màng nhầy ở mắt của trẻ. Việc tiêu thụ axit citric cũng giúp tăng cường đáng kể thị lực và sức khỏe của mắt cho trẻ.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen trong cơ thể. Collagen cũng là một yếu tố quan trọng của xương, gân, mạch máu và dây chằng. Thiếu vitamin C có thể khiến trẻ mắc các triệu chứng của bệnh scurvyi, ví dụ như chảy máu nướu, rụng răng, đau khớp cấp tính và bầm tím. Cam tươi là giải pháp tự nhiên và hiệu quả để loại bỏ các triệu chứng và nguy cơ mắc bệnh.

Chi Lê (Theo Momjunction)