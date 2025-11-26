Vì sao trẻ dễ mắc cúm khi giao mùa?

Hệ miễn dịch còn non yếu, thời tiết thất thường khiến virus cúm dễ tấn công trẻ nhỏ hơn so với người lớn.

Cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Influenza (chủ yếu type A và B) gây ra, lây qua đường hô hấp, có khả năng bùng phát thành dịch. Triệu chứng đặc trưng của cúm là sốt cao đột ngột, đau cơ, mệt lả, ho, đau họng.

ThS.BS Trần Văn Hà, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thời tiết giao mùa tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cho trẻ cao hơn bình thường. Phụ huynh hiểu nguyên nhân gây bệnh sẽ có biện pháp phòng ngừa chủ động cho trẻ.

Thời tiết thay đổi thất thường

Mùa thu chuyển sang đông, nhiệt độ trong ngày chênh lệch cao hơn buổi sáng. Sáng se lạnh, trưa oi nóng, đêm lạnh tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus sinh sôi, phát triển. Virus cúm sống lâu hơn ở nhiệt độ thấp và độ ẩm cao. Hệ điều hòa thân nhiệt của trẻ chưa hoàn thiện dễ bị virus tấn công khi không mặc đủ ấm hoặc đổ mồ hôi nhưng không thay áo kịp thời.

Bác sĩ khám cho một bệnh nhi sốt cao lúc giao mùa. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hệ miễn dịch chưa hoàn thiện

Khi thời tiết thay đổi, khả năng thích ứng, chống lại tác nhân gây bệnh của cơ thể trẻ còn hạn chế do hệ miễn dịch yếu so với người lớn. Trẻ dưới 5 tuổi cũng dễ mắc các bệnh hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, viêm amidan. Trẻ có cơ địa dị ứng dễ bị viêm mũi dị ứng, hen phế quản tái phát khi giao mùa.

Vệ sinh cá nhân chưa tốt

Bệnh cúm mùa thường bùng phát trong môi trường tập thể. Trẻ nhỏ thường thiếu kỹ năng vệ sinh cá nhân đúng cách như rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi làm tăng nguy cơ virus dễ dàng xâm nhập vào cơ thể.

Không tiêm phòng vaccine đầy đủ

Khi chưa tiêm vaccine, trẻ dễ nhiễm bệnh hơn khi tiếp xúc với nguồn lây hoặc virus phát tán trong môi trường. Bác sĩ Hà cho hay tiêm chủng đầy đủ giúp tạo ra miễn dịch cộng đồng, bảo vệ cả những người không thể tiêm vaccine (như trẻ dưới 6 tháng tuổi). Kháng thể do vaccine tạo ra sẽ giảm dần theo thời gian, virus cúm luôn biến đổi hàng năm, do đó cần tiêm nhắc lại hàng năm để duy trì sự bảo vệ.

Trong thời điểm dịch cúm gia tăng, bác sĩ Hà hướng dẫn phụ huynh cách phòng bệnh cho trẻ bằng cách giữ ấm, tăng cường dinh dưỡng, vệ sinh sạch sẽ thân thể, môi trường sống, tiêm phòng vaccine các bệnh theo lịch. Khi trẻ sốt cao, ho nhiều, thở khò khè, tiêu chảy kéo dài, cần đưa đến bệnh viện ngay, tránh tự ý dùng thuốc.

Thanh Ba