Trẻ ăn gì tăng đề kháng khi giao mùa?

Món ăn giàu vitamin D, C, A, kẽm, lợi khuẩn giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch để phòng nhiều bệnh khi giao mùa.

Thay đổi nhiệt độ, độ ẩm đột ngột khi giao mùa khiến cơ thể trẻ khó thích nghi, tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn xâm nhập. Chế độ ăn đầy đủ và cân bằng hỗ trợ trẻ tăng cường hệ miễn dịch khi giao mùa. Các nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và dưỡng chất sinh học có vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ miễn dịch.

ThS.BS.CKII Vũ Đình Phương Ân, khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, khuyên cha mẹ nên bổ sung những nhóm thực phẩm dưới đây để bé tăng đề kháng.

Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng, có trong cam, quýt, bưởi, ối, kiwi, dâu tây, đu đủ, bông cải xanh, cà chua, ớt chuông... Dưỡng chất này thể rút ngắn thời gian và mức độ nặng của một số loại nhiễm trùng hô hấp ở trẻ.

Chế độ dinh dưỡng đa dạng, đầy đủ giúp trẻ nâng cao sức đề kháng. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kẽm đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và hoạt động của tế bào miễn dịch. Người lớn nên cho trẻ ăn nhiều thịt bò, thịt gà, hải sản, đậu lăng, hạt bí, hạt điều, yến mạch.

Vitamin D có tác dụng điều hòa miễn dịch và được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ nhiễm trùng hô hấp khi thiếu hụt. Trẻ có thể bổ sung vitamin D thông qua tiếp xúc ánh nắng phù hợp theo điều kiện khí hậu hoặc qua các thực phẩm như cá hồi, cá thu, cá ngừ, lòng đỏ trứng và sữa, hoặc vitamin D dạng uống theo hướng dẫn của bác sĩ.

Vitamin A giúp duy trì tính toàn vẹn của niêm mạc hô hấp và tiêu hóa - hàng rào bảo vệ đầu tiên chống lại các tác nhân gây bệnh. Nguồn vitamin A tự nhiên bao gồm cà rốt, bí đỏ, khoai lang, cải bó xôi, cải xoàn, lòng đỏ trứng và các sản phẩm từ sữa.

Lợi khuẩn (probiotic) giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức khỏe đường ruột, gián tiếp nâng cao sức đề kháng. Bởi hơn 70% hệ miễn dịch nằm ở đường ruột. Lợi khuẩn có trong sữa chua, kim chi, dưa muối (với lượng nhỏ).

Chất béo lành mạnh (omega-3) có tác dụng chống viêm, hỗ trợ chức năng miễn dịch. Cá hồi, cá trích, hạt óc chó, hạt chia, hạt lanh chứa nhiều chất béo tốt.

Bác sĩ Ân khuyên phụ huynh cho trẻ ăn thêm các loại thực phẩm có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm như gừng, tỏi, hành, mật ong..., chế độ dinh dưỡng đa dạng. Thực phẩm nên được chế biến sạch sẽ, nấu chín kỹ. Bé nên uống đủ nước để giữ ẩm niêm mạc, đào thải độc tố, duy trì các chức năng cơ thể hoạt động bình thường.

Đình Lâm