Vì sao nước cam chữa cảm lạnh?

Ngoài chứa nhiều vitamin C để phòng ngừa bệnh cảm lạnh, nước cam còn bảo vệ các mô niêm mạc ở mũi, cân bằng nước.

Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, chúng cũng là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào, đặc biệt là các tế bào bạch cầu (WBC). Theo Eat This, Not That, khoảng 250 ml nước cam có thể cung cấp 124 miligam vitamin C. Hàm lượng này chiếm 165% lượng vitamin C được đề xuất hàng ngày đối với phụ nữ, khoảng 140% đối với nam giới.

Theo nghiên cứu từ thư viện Cochrane (Anh) cho thấy, việc uống bổ sung liên tục ít nhất 200 miligam mỗi ngày có thể làm giảm 8% thời gian bị cảm lạnh ở người lớn và 14% ở trẻ em. Tuy nhiên, các nhà khoa học Phần Lan khuyến cáo mọi người nên uống nước cam hoặc dùng vitamin C khi có dấu hiệu đầu tiên của cảm lạnh. Bởi khi cơ thể nhiễm bệnh, nguồn vitamin này không thể rút ngắn thời gian cảm lạnh hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng.

Cam góp phần mang lại làn sáng khỏe và khả năng làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh. Ảnh Freepik

Giúp cân bằng nước trong cơ thể

Cơ thể không thể sản xuất ra kali, do đó bạn phải nhận kali từ thực phẩm để đáp ứng nhu cầu hàng ngày được khuyến nghị. Theo các nhà khoa học, nước cam cũng chứa hàm lượng lớn kali. Trung bình, 250 ml nước cam có thể cung cấp gần 20% lượng kali tiêu thụ hàng ngày ở phụ nữ và 15% cho nam giới.

Về lợi ích, kali đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng lượng nước trong cơ thể. Điều này rất có ích với những người mắc bệnh cảm lạnh và thường xuyên hắt hơi, chảy nước mũi. Bởi chất lỏng thường mất đi do xì mũi và cơ thể thường đổ mồ hôi nếu bạn bị sốt nhẹ.

Bên cạnh đó, nước cam còn là một chất lỏng giúp duy trì nhiệt độ, vận chuyển chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể. Một nghiên cứu từ Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ phát hiện, nước cam có thể giúp giữ lại nhiều kali và thúc đẩy cơ thể cân bằng nước tốt hơn khi so sánh với nước uống thể thao, nước lọc, các thức uống khác.

Bảo vệ các mô niêm mạc ở mũi

Carotenoid là chìa khóa cho đôi mắt. Bởi sau khi vào cơ thể người, chúng sẽ chuyển đổi thành retinol, hoặc vitamin A - một loại dưỡng chất cần thiết cho thị lực. Ngoài tốt cho mắt, vitamin A còn có khả năng bảo vệ các mô niêm mạc mũi, cổ họng bằng cách hoạt động như các rào cản vi trùng.

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Seville (Tây Ban Nha), nước cam là loại thức uống chứa hai loại carotenoid là phytoene và phytofluene. Hai hợp chất này được các nhà khoa học cho biết chúng chứa các đặc tính chống oxy hóa, giúp giảm viêm hiệu quả.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Hesperidin là một loại sắc tố thực vật có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm được tìm thấy chủ yếu trong trái cây họ cam quýt. Trong 100 ml nước cam có thể chứa 30 mg hesperidin. Theo nghiên cứu từ các nhà khoa học Pháp cho thấy, việc uống nước cam thường xuyên trong 4 tuần sẽ làm thay đổi biểu hiện gen của bạch cầu thành đặc điểm chống viêm, chống xơ vữa, đồng thời hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

Mặc dù mang đến nhiều lợi ích nhưng nước cam lại là thức uống chống chỉ định với một số đối tượng. Đó là những người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản vì hàm lượng axit của nước cam có thể mang đến các triệu chứng ợ nóng, nôn trớ. Ngoài ra, nước cam cũng là thức uống chứa nhiều calo, đường. Do đó, chúng ta chỉ nên tiêu thụ món nước này ở mức độ vừa phải, dùng cam tươi để vắt lấy nước.

Huyền My (Theo Eat This, Not That, Medical News Today, Verywell Health)