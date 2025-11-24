Vì sao nhịn ăn gián đoạn không thể giảm cân?

Tôi đang áp dụng chế độ ăn gián đoạn 16:8 để giảm cân, thực hiện đúng hướng dẫn nhưng sau hai tháng lại tăng cân, vì sao? (Ngọc Mỹ, 38 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Nhịn ăn gián đoạn (Intermittent fasting - IF) là phương pháp ăn uống theo khung giờ cố định gồm khung giờ để ăn uống bình thường và khung giờ nhịn ăn hoàn toàn. Trong khung giờ nhịn ăn hoàn toàn, người ăn kiêng vẫn có thể uống nước hoặc các loại thức uống ít calo (tốt hơn là không calo) như trà, cà phê đen không đường.

Với chế độ 16:8, bạn có 16 tiếng nhịn ăn liên tiếp và 8 tiếng để ăn uống có chọn lọc thực phẩm lành mạnh. Người ăn theo phương pháp này có thể mắc một số sai lầm khiến cân nặng tăng thay vì giảm như không kiểm soát tổng lượng calo nạp vào. Nếu ăn hai bữa trong 8 tiếng nhưng bạn ăn quá nhiều, dùng thực phẩm nhiều chất béo, giàu calo, khả năng giảm cân rất thấp, ngược lại còn dẫn đến tăng cân. Để đạt hiệu quả, bạn nên ăn thực phẩm lành mạnh, hạn chế đồ ăn nhanh, đồ ngọt, dù có nhịn ăn hay không.

Chế độ ăn gián đoạn khuyến khích dùng thực phẩm lành mạnh như rau, cá. Ảnh được tạo bởi AI

Bỏ bữa sáng để nhịn ăn 16 giờ có thể khiến bạn cảm thấy đói hơn và có xu hướng nạp nhiều calo vào bữa trưa hoặc có thể ăn quá nhiều các loại thực phẩm không lành mạnh. Đây cũng là nguyên nhân gây tăng cân. Các khung giờ được khuyến cáo để thực hiện chế độ ăn 16:8 là 9-17h, 10-18h, 12-20h. Chu kỳ nhịn ăn gián đoạn có thể thay đổi 1-2 lần mỗi tuần đến mỗi ngày tùy theo sở thích cá nhân.

Để tăng hiệu quả giảm cân theo chế độ ăn 16:8, bạn nên nhịn ăn trong khung giờ quy định, chọn thực phẩm và đồ uống bổ dưỡng, cân bằng như protein từ thịt, cá, các loại đậu, trứng, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây, chất béo lành mạnh.

Nhịn ăn gián đoạn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể như giảm béo phì, cân bằng huyết áp, giảm cholesterol trong máu, cải thiện các vấn đề về mạch máu và giúp giảm nồng độ insulin, giảm lượng đường trong máu. Tuy nhiên, chế độ ăn này không phù hợp cho phụ nữ mang thai, đang cho con bú, người có vấn đề về rối loạn ăn uống, suy nhược, bệnh thận hoặc người có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt.

Chuyên viên dinh dưỡng Trịnh Hà Nhật Quyên

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7