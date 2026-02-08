Vì sao ngồi lâu dễ bị thoát vị đĩa đệm?

Do tính chất công việc, tôi thường ngồi lâu và mang vác nặng, bác sĩ nói có nguy cơ thoát vị đĩa đệm. Vì sao và cách phòng ngừa thế nào? (Thanh Tuấn, Bình Dương)

Trả lời:

Thoát vị đĩa đệm xảy ra khi một hoặc nhiều đĩa đệm nằm giữa các đốt sống bị hư hại, nhân đệm thoát ra khỏi vị trí ban đầu, chèn ép lên tủy sống và các dây thần kinh trong ống sống. Tình trạng này gây đau nhức và rối loạn cảm giác tại chỗ, có thể lan xuống chân. Ngồi lâu và làm việc nặng là những nguyên nhân phổ biến gây thoát vị đĩa đệm.

Khi ngồi lâu, cột sống mỏi và thụng xuống, áp lực chèn ép lên các đốt sống tăng gấp nhiều lần khiến cho đĩa đệm bị đẩy về phía sau. Tình trạng này kéo dài làm rách bao xơ, đĩa đệm trượt ra ngoài, chèn ép tủy sống và dây thần kinh, gây đau nhức. Ngồi lâu còn khiến đĩa đệm không thể hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, dẫn đến thoái hóa, giảm độ đàn hồi; suy yếu và co cứng cơ bắp vùng mông lưng, mất khả năng hỗ trợ cột sống... dẫn tới thoát vị.

Người lao động nặng như bạn nhưng thiếu phương tiện hỗ trợ hoặc thực hiện sai tư thế có nguy cơ cao bị thoát vị đĩa đệm. Nguyên nhân là do khi làm nặng, áp lực lên các đốt sống tăng cao đột ngột làm rách bao xơ, đĩa đệm bị đẩy ra ngoài, gây thoát vị. Nếu thường xuyên lao động nặng, bao xơ bị bào mòn do ma sát nhiều và yếu đi, nứt rách dần theo thời gian, tổn thương tích lũy dẫn đến thoát vị đĩa đệm.

Bác sĩ Thắng giải thích tình trạng chèn ép cột sống cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Thoát vị đĩa đệm có thể phòng tránh được nếu bạn thực hiện lối sống khoa học như sau:

Sinh hoạt đúng tư thế. Giữ thẳng lưng, tránh cúi người hay vặn mình đột ngột và hạn chế ngồi hoặc đứng quá lâu... giúp giảm áp lực cho cột sống, tránh chấn thương, giảm đau lưng hiệu quả. Sinh hoạt đúng tư thế còn giảm sự bào mòn khớp, cơ, dây chằng, duy trì sức mạnh của cơ trọng tâm và khả năng thăng bằng của cơ thể, cải thiện được chức năng cột sống.

Tập thể dục thường xuyên ở cường độ phù hợp có tác dụng tăng sức mạnh xương khớp và sự dẻo dai cho hệ thống gân cơ, từ đó giảm áp lực lên cột sống, ngăn ngừa chèn ép lên đĩa đệm, giúp giảm đau cũng như ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng.

Dinh dưỡng khoa học, bổ sung canxi, vitamin D và các chất dinh dưỡng tốt giúp nuôi dưỡng xương khớp khỏe mạnh. Hạn chế rượu bia và các thực phẩm chiên rán, chế biến sẵn...

Kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng mỗi lần hoặc đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng bất thường như đau, tê vùng mông, đùi, chân, đi tiểu khó hoặc tay chân đột ngột yếu đi...

ThS.BS.CKI Vũ Đức Thắng

Chuyên khoa Cột sống

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7