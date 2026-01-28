5 cách giảm đau lưng

Thoa dầu kết hợp massage, tập yoga buổi sáng, ngồi đúng tư thế hạn chế áp lực lên cột sống, giảm cơn đau lưng.

Đau lưng là tình trạng phổ biến, có thể do thói quen sinh hoạt hoặc bệnh lý, ảnh hưởng đến hoạt động hằng ngày và thường cần thời gian để hồi phục. Dưới đây là một số cách đơn giản giúp giảm đau lưng tại nhà.

Thoa dầu và thuốc mỡ

Một số loại dầu xoa bóp và thuốc mỡ có tác dụng giảm đau lưng. Chẳng hạn, kem chứa capsaicin làm giảm độ nhạy của các thụ thể dẫn truyền đau tại vùng tổn thương. Các sản phẩm này có dạng gel, kem hoặc miếng dán. Trước khi sử dụng, nên thoa thử lên một vùng da nhỏ và theo dõi trong 24 giờ để phát hiện nguy cơ kích ứng.

Massage

Massage nhẹ nhàng vùng cơ đau hoặc căng cứng giúp giãn cơ và giảm đau. Nghiên cứu cho thấy massage kết hợp điều trị thông thường có thể giảm đau lưng, cải thiện chức năng vận động, hạn chế dùng thuốc chống viêm và rút ngắn thời gian bất động. Có thể kết hợp thoa thuốc mỡ ngoài da khi massage để tăng hiệu quả giảm đau.

Giãn cơ

Tập thể dục có thể phục hồi cơ bắp và hạn chế tái phát đau lưng dưới. Một số bài tập phù hợp gồm đi bộ trên mặt phẳng, ưỡn lưng nhẹ, tư thế rắn hổ mang, chống đẩy. Giãn cơ đúng cách giúp giảm căng cơ và tăng sức mạnh cho vùng lưng, cần thực hiện nhẹ nhàng và dừng lại nếu thấy đau phòng tránh chấn thương. Yoga với các động tác kéo giãn, có thể thực hiện vào buổi sáng, để giảm đau lưng.

Tư thế rắn hổ mang giảm đau lưng dưới. Ảnh minh họa bởi AI

Tắm muối Epsom

Muối Epsom (magie sulfat) có khả năng thẩm thấu qua da, làm dịu các cơ bị đau. Ngâm mình trong bồn tắm pha muối Epsom khoảng 20 phút có thể giảm đau lưng, đặc biệt sau khi vận động hoặc tập thể dục. Nên sử dụng nước ấm vì nước quá nóng có thể làm tăng sưng viêm, còn nước lạnh dễ gây chuột rút. Hiệp hội Viêm khớp Anh khuyến nghị nhiệt độ nước tắm ở mức 33-38 độ C và không nên vượt quá 40 độ C, nhất là người có bệnh tim mạch.

Để tăng hiệu quả thư giãn, có thể mang theo một quả bóng tennis hoặc bóng cao su đặt dưới thắt lưng hoặc giữa lưng và di chuyển nhẹ nhàng, tạo tác dụng massage giúp giãn cơ căng cứng. Ngoài ra, muối Epsom còn hỗ trợ tẩy tế bào chết, làm mềm da và giảm ngứa.

Điều chỉnh tư thế

Ngồi lâu, đặc biệt ở tư thế không đúng, có thể gây nhức mỏi cơ và ảnh hưởng chức năng cột sống. Tư thế ngồi đúng cần giữ cột sống thẳng hàng, bàn chân đặt phẳng trên sàn, bàn phím trong tầm tay để tránh cúi người hoặc gù lưng. Có thể dùng khăn hoặc gối nhỏ cuộn lại đặt ở vùng thắt lưng để nâng đỡ cột sống. Ngoài ra, nên đứng dậy vận động nhẹ khoảng 10 phút sau mỗi giờ làm việc.

Tư thế nằm ngủ cũng rất quan trọng. Khi nằm ngửa, nên kê một chiếc gối dưới chân để giảm áp lực lên lưng. Nếu ngủ nghiêng, đặt một chiếc gối giữa hai đầu gối có thể thư giãn cơ bắp. Nằm ngủ sấp gây hại cho lưng. Nếu buộc phải nằm tư thế này, nên đặt một chiếc gối ở bụng dưới và xương chậu để ngăn ngừa căng cơ lưng.

Người bị đau lưng nên đến bác sĩ khám nếu cơn đau không giảm dù đã áp dụng các phương pháp trên hoặc đau kéo dài hơn 6 tuần, ngày càng nặng, gây mất ngủ, đau bụng kèm theo hay cảm giác yếu, tê hoặc ngứa ran ở tay chân. Tuân thủ đơn thuốc giảm đau theo toa của bác sĩ để hạn chế các tác dụng phụ.

Anh Ngọc (Theo Healthline)