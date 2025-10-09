5 cách phòng bệnh đường hô hấp mùa mưa lũ

Rửa tay thường xuyên, tiêm ngừa vaccine phòng cúm, phế cầu, đeo khẩu trang khi ra ngoài giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng bệnh đường hô hấp khi mưa lũ.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đào Phương Thúy, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, thời tiết mùa mưa bão với độ ẩm cao, nhiệt độ thay đổi thất thường, môi trường ẩm thấp là điều kiện lý tưởng cho virus, vi khuẩn phát triển. Khi hít phải vi khuẩn, virus hoặc bào tử nấm, đường hô hấp dễ bị kích ứng, viêm nhiễm hoặc khởi phát các bệnh lý như cảm lạnh, cúm, viêm họng... Dưới đây là những cách phòng ngừa bệnh hô hấp.

Rửa tay thường xuyên

Bàn tay tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chứa mầm bệnh, dễ đưa virus, vi khuẩn, nấm mốc vào đường hô hấp qua mắt, mũi, miệng. Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây, nhất là sau khi ho, hắt hơi, sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn. Rửa tay đúng cách giúp giảm đáng kể nguy cơ lây lan cúm mùa.

Rửa tay bằng xà phòng giúp phòng bệnh hô hấp. Ảnh: AI

Tiêm ngừa vaccine phòng cúm, phế cầu

Theo bác sĩ Thúy, tiêm vaccine phế cầu giúp phòng ngừa viêm phổi do vi khuẩn Streptococcus pneumoniae - nguyên nhân phổ biến gây viêm phổi nặng, nhất ở trẻ nhỏ, người già và người có bệnh nền. Tiêm vaccine cúm để phòng bệnh, lưu ý tiêm nhắc lại hàng năm vì virus cúm thường biến đổi liên tục và miễn dịch từ vaccine suy giảm theo hàng năm.

Đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc ở nơi đông người

Virus cúm, nhiều tác nhân đường hô hấp khác lây chủ yếu qua giọt bắn. Đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải nhiều lớp giúp ngăn giọt bắn từ người bệnh đồng thời giảm nguy cơ hít phải khói bụi, virus, vi khuẩn, nấm mốc. Khẩu trang nên che kín mũi, miệng, thay mới sau 4-6 giờ hoặc khi ẩm ướt.

Giữ môi trường sống sạch sẽ

Các gia đình nên được dọn dẹp thường xuyên, mở cửa sổ để lưu thông không khí, tránh để đồ ẩm mốc. Chăn màn, gối nên được phơi nắng định kỳ. Hạn chế dùng điều hòa nhiệt độ ở mức quá thấp vì có thể làm khô niêm mạc hô hấp, tạo điều kiện cho virus xâm nhập.

Tăng cường sức đề kháng

Chế độ dinh dưỡng đầy đủ với nhiều rau xanh, trái cây giàu vitamin C, thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng, sữa, uống nhiều nước giúp tăng sức đề kháng. Ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, hạn chế căng thẳng cũng là yếu tố quan trọng để hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Bác sĩ Thúy khuyên người bệnh sốt cao, ho nhiều, khó thở, co lõm ngực, đau tức ngực hoặc mệt lả cần đến bệnh viện khám, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Hằng Trần