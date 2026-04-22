Vì sao khớp đau, cứng hơn trong mùa nóng?

Nắng nóng kéo dài, áp suất và độ ẩm không khí thay đổi khiến cơ thể mất nước, giảm dịch khớp, tăng ma sát khi vận động, làm khớp dễ đau và cứng.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho hay bệnh xương khớp thường bùng phát cơn đau vào mùa lạnh. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng cũng gây áp lực lớn lên hệ cơ xương khớp, khiến khớp đau, cứng và kém linh hoạt.

Khi thời tiết nóng, cơ thể tăng tiết mồ hôi qua da để cân bằng thân nhiệt với môi trường, dễ dẫn đến mất cân bằng nước và điện giải. Điều này làm ảnh hưởng đến dịch khớp - lớp chất lỏng giúp bôi trơn và nuôi dưỡng sụn, giữ cho các khớp di chuyển trơn tru. Khi thể tích và độ nhớt của dịch khớp giảm, ma sát giữa các đầu xương tăng lên, gây đau, cứng khớp. Mất nước do nắng nóng không chỉ làm giảm độ linh hoạt của khớp, mà còn thúc đẩy phản ứng viêm tại khớp, làm gia tăng cường độ đau ở người bệnh xương khớp.

Mô phỏng khớp khỏe mạnh và khớp bị tổn thương khi sụn và xương dưới sụn hư tổn. Ảnh: Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco

Sự thay đổi nhiệt độ và áp suất không khí cũng góp phần làm tăng triệu chứng đau, cứng khớp. Bác sĩ Tiến giải thích khi tiết trời oi bức, áp suất không khí giảm xuống khiến các mô quanh khớp nở ra làm tăng áp lực lên các đầu dây thần kinh tại khớp, cảm nhận cơn đau và cứng khớp tăng rõ rệt.

Ngoài ra, việc di chuyển liên tục giữa môi trường điều hòa và ngoài trời nóng, với chênh lệch nhiệt độ lớn, có thể làm giảm lưu thông máu đến các khớp đồng thời kích thích phản ứng viêm, gây đau, cứng khớp và tê mỏi.

Theo bác sĩ Tiến, thói quen sinh hoạt trong mùa nóng cũng là yếu tố cần lưu ý. Uống bia rượu để giải khát ngày hè có thể làm cơ thể mất nước nhanh hơn, ảnh hưởng đến chuyển hóa của sụn và xương dưới sụn, giảm mật độ xương và tăng nặng đau, cứng khớp. Trời nắng nóng khiến nhiều người chán ăn, dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng cần thiết, ảnh hưởng khả năng duy trì cấu trúc khớp.

Bác sĩ Tiến khuyên mỗi người nên uống đủ nước, đặc biệt khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi để duy trì vận động linh hoạt của khớp mùa hè. Vận động đều đặn giúp duy trì độ linh hoạt và hỗ trợ lưu thông dịch khớp.

Đặt nhiệt độ phòng ở mức phù hợp, chênh lệch không quá 7 độ C so với ngoài trời. Khi sử dụng quạt hoặc điều hòa, không để luồng gió thổi trực tiếp vào các khớp, nhất là lúc ngủ. Xây dựng chế độ dinh dưỡng cân đối, tăng cường thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất.

Bổ sung thường xuyên các tinh chất thiên nhiên Collagen type II không biến tính và Collagen peptide thủy phân, Eggshell membrane (màng vỏ trứng), Chondroitin sulfate, Turmeric root (tinh chất nghệ) hỗ trợ nuôi dưỡng sụn, duy trì chức năng khớp, cải thiện khả năng vận động.

Đình Diệu