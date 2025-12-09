Vì sao ít uống nước khi trời lạnh tăng nguy cơ đột quỵ?

Mùa lạnh tôi thường không cảm thấy khát nên uống rất ít nước. Có phải ít uống nước dễ bị đột quỵ không? (Hoàng Trâm, Lâm Đồng)

Trả lời:

Vào mùa lạnh, cơ thể ít mất nước nên mọi người thường ít cảm thấy khát. Thiếu nước khiến máu cô đặc hơn, tăng độ nhớt, lưu thông máu chậm lại. Khi dòng máu di chuyển khó khăn trong mạch máu, nhất là ở người có mảng xơ vữa hoặc thành mạch yếu, áp lực lên động mạch tăng, góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhất là xuất huyết não.

Cơ thể co mạch để giữ ấm khi trời lạnh cũng dễ dẫn đến huyết áp tăng. Nếu kèm mất nước, máu đặc, tim phải co bóp mạnh để đẩy máu đi. Sự kết hợp giữa co mạch, tăng huyết áp, máu đặc tạo ra gánh nặng lớn lên mạch máu não.

Mất nước còn ảnh hưởng đến cân bằng điện giải khiến tim dễ rối loạn nhịp, giảm oxy đến não. Một số người uống ít nước nhưng lại sử dụng nhiều cà phê, trà đặc hay rượu trong mùa lạnh, càng làm cơ thể mất nước nhanh hơn. Người cao tuổi giảm cảm giác khát nên nguy cơ máu đặc cao nếu không bổ sung nước.

Bạn nên đi khám nếu thường xuyên đau đầu khi trời lạnh, chóng mặt, hoa mắt, tê tay chân, tim đập nhanh hoặc đo huyết áp thấy dao động bất thường. Bác sĩ có thể chỉ định đo huyết áp theo dõi liên tục, xét nghiệm máu, siêu âm mạch cảnh hoặc chụp MRI mạch máu não để phát hiện sớm nguy cơ tắc hẹp hoặc xuất huyết.

Bác sĩ Quang Minh đang khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để phòng ngừa đột quỵ mùa lạnh, bạn nên uống khoảng 1,5-2 lít mỗi ngày tùy cân nặng và hoạt động, ưu tiên nước ấm. Hạn chế cà phê, trà đậm, rượu; giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu và cổ. Đo huyết áp thường xuyên, uống thuốc theo chỉ định. Bổ sung thực phẩm giàu omega-3, vitamin nhóm B, các tinh chất tự nhiên như blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) góp phần tăng tuần hoàn máu não, giảm stress oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh. Người mắc bệnh nền tim mạch, chuyển hóa nên tái khám định kỳ vì mùa lạnh là thời điểm dễ bùng phát các biến cố thần kinh, mạch máu.

BS.CKII Ngô Trần Quang Minh

Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Nội Tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8