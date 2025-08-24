Vì sao dễ mắc bệnh hô hấp trong mùa mưa?

Ba tôi 70 tuổi, cứ đến mùa mưa bão là hay bị ho, cảm lạnh, tái phát cơn hen. Vì sao mùa này hay mắc bệnh hô hấp? (Nguyễn Hoài, Hà Nội)

Trả lời:

Thời tiết mùa mưa bão là môi trường thuận lợi để virus, vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Nhiệt độ thay đổi liên tục giữa ngày và đêm, độ ẩm không khí cao, không gian sống thiếu ánh nắng, thông khí kém là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Các bệnh hô hấp thường gặp gồm cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng, viêm amidan, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, viêm phế quản, hen phế quản. Cảm lạnh, cảm cúm với biểu hiện ho sốt, sổ mũi... thường xảy ra khi cơ thể nhiễm lạnh do dầm mưa, tắm nước lạnh. Nếu không được chăm sóc đúng cách, những triệu chứng này có thể tiến triển nặng.

Nhà cửa thiếu thông thoáng, tích tụ bụi bẩn, nấm mốc và vi sinh vật trong không khí là những dị nguyên dễ gây kích ứng niêm mạc mũi xoang khiến người bệnh ngạt mũi, chảy nước mũi, đau đầu kéo dài. Người có cơ địa dị ứng hoặc tiền sử hen suyễn rất dễ khởi phát cơn hen cấp trong điều kiện thời tiết ẩm và lạnh, với biểu hiện như khò khè, ho nhiều, nặng ngực, khó thở.

Bác sĩ theo dõi nội trú và tư vấn sức khỏe cho người bệnh cao tuổi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Không chỉ các bệnh lý hô hấp trên, mùa bão cũng làm gia tăng các trường hợp nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm đường hô hấp dưới. Người có hệ miễn dịch suy giảm, người cao tuổi hoặc có sẵn bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là nhóm nguy cơ cao, dễ gặp biến chứng nặng nếu không phát hiện, điều trị kịp thời.

Để bảo vệ sức khỏe trong mùa bão, mẹ của bạn hãy giữ ấm cơ thể, vùng cổ, ngực, bàn chân. Hạn chế ra ngoài khi trời mưa to, gió lớn, nếu bắt buộc phải đi, cần mặc áo mưa kín, thay quần áo ướt. Về nhà không nên tắm ngay khi cơ thể còn lạnh hoặc đổ mồ hôi. Không gian sống nên lau dọn sạch sẽ, giữ khô thoáng, tránh nấm mốc sinh sôi. Sử dụng máy hút ẩm, máy lọc không khí để cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, tăng cường dinh dưỡng với rau xanh, trái cây, các thực phẩm giàu vitamin giúp tăng đề kháng. Người có bệnh nền nên tuân thủ phác đồ điều trị, không tự ý ngưng thuốc trong khi thời tiết nhạy cảm. Tiêm phòng cúm, phế cầu định kỳ, theo dõi sớm các dấu hiệu bất thường như ho kéo dài, sốt, khò khè, khó thở... giúp giảm nguy cơ biến chứng, nhất là ở người có cơ địa dễ bị tổn thương.

Bác sĩ Trần Duy Hưng

Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội