Vì sao đầy hơi sau khi ăn salad?

Ăn salad có thể gây đầy hơi vì cơ thể chưa quen lượng lớn chất xơ, dẫn đến sinh khí và cảm giác khó chịu sau bữa ăn.

Mất nước

Salad thường giàu chất xơ và rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không uống đủ nước, cơ thể khó tiêu hóa và dễ bị đầy hơi. Chất xơ hòa tan hấp thụ nước tạo gel làm mềm phân, còn chất xơ không hòa tan tăng khối lượng phân, giúp ruột hoạt động trơn tru. Khi cơ thể thiếu nước, đại tràng hút thêm nước từ phân, dẫn đến táo bón và khó chịu. Uống đủ nước khi ăn salad và trong cả ngày để giảm nguy cơ đầy hơi và táo bón.

Một số nước sốt làm salad có thể gây đầy hơi. Ảnh: Anh Chi

Tăng lượng chất xơ đột ngột

Ăn một lượng lớn salad trong một bữa hoặc trong ngày có thể gây đầy hơi và khó chịu. Nguyên nhân là do vi khuẩn đường ruột lên men chất xơ chưa tiêu hóa, làm tăng sản sinh khí. Để hạn chế tình trạng này, nên bổ sung chất xơ đều đặn và từ từ vào chế độ ăn. Bắt đầu với lượng nhỏ trong các bữa đầu tiên, sau đó tăng thêm 3-5 g sau vài ngày cho đến khi đạt nhu cầu cơ thể. Cách này giúp hệ vi sinh đường ruột kịp thích nghi và tiêu hóa ổn định hơn.

Các thành phần có hàm lượng FODMAP cao

Một số nguyên liệu làm salad như hành tây, nho khô và bơ chứa nhiều carbohydrate dễ lên men, gọi là FODMAP. Những hợp chất này không được hấp thụ hoàn toàn ở ruột non và di chuyển vào ruột già, nơi vi khuẩn lên men, gây đầy hơi và chướng bụng. Để giảm tình trạng này, nên ăn khẩu phần salad nhỏ hoặc chọn rau, củ khác thay thế thực phẩm giàu FODMAP. Bạn cũng có thể thay trái cây khô bằng quả mọng tươi hoặc hạn chế ăn bơ dưới 1/8 quả để giảm đầy hơi và cải thiện tiêu hóa khi ăn salad.

Nước sốt chứa chất gây đầy hơi

Một số loại nước sốt chứa rượu đường như sorbitol, xylitol hoặc erythritol có thể gây đầy hơi. Những hợp chất này không được hấp thụ hoàn toàn ở ruột non mà đi thẳng vào đại tràng, nơi vi khuẩn lên men tạo khí, dẫn đến đầy hơi và đôi khi tiêu chảy. Nước sốt làm từ sữa cũng có thể gây đầy hơi ở người không dung nạp lactose.

Ăn quá nhanh

Ăn nhanh có thể dẫn đến đầy hơi do lượng không khí nuốt vào trong quá trình ăn tăng lên. Quá trình này được gọi là chứng nuốt không khí (aerophagia) dễ dẫn đến chướng bụng. Ăn chậm, nhai kỹ trong bữa ăn hỗ trợ làm giảm lượng không khí nuốt vào, giúp hệ tiêu hóa có thời gian hoạt động tốt hơn.

Anh Chi (Theo Eating Well)