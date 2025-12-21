5 thói quen buổi sáng giúp giảm đầy hơi

Dùng bữa sáng ít mỡ, không quá nhiều rau, ăn chậm nhai kỹ và uống đủ nước để nhu động ruột ổn định, giảm đầy hơi.

Đầy hơi có thể xuất hiện đột ngột hoặc ngay sau bữa ăn nhiều chất xơ, món chiên rán, gây khó chịu ở bụng. Nguyên nhân có thể do táo bón, hội chứng ruột kích thích (IBS), nuốt quá nhiều không khí hoặc không dung nạp thực phẩm. Dưới đây là một số thói quen buổi sáng có thể giảm tình trạng này.

Chú ý bữa sáng

Bữa sáng quan trọng giúp duy trì năng lượng và hoạt động bình thường cả ngày. Bỏ bữa có thể khiến bạn thèm ăn và ăn nhiều vào bữa sau, làm tăng nguy cơ đầy hơi. Để phòng ngừa, nên ăn sáng chậm rãi, nhai kỹ, nhờ đó đường ruột làm việc dễ dàng và cải thiện tiêu hóa. Ngược lại, ăn nhanh, ngấu nghiến dễ nuốt khí, gây đầy hơi.

Tránh thực phẩm gây đầy hơi

Đầy hơi xuất hiện khi khí bị mắc kẹt trong đường tiêu hóa, vì vậy giảm thực phẩm sinh khí dư thừa giúp phòng ngừa. Nên hạn chế buổi sáng các món như bánh ngọt, sữa (nếu không dung nạp lactose), rau họ cải (bông cải xanh, bắp cải, cải brussels), đồ uống có ga và thực phẩm chế biến sẵn chứa fructose.

Ăn bông cải xanh vào buổi sáng dễ gây đầy hơi. Ảnh: Anh Chi

Uống một cốc nước

Uống nước sau khi thức dậy có thể kích thích nhu động ruột, ngăn táo bón và đầy hơi. Người trưởng thành nên uống 1-2 cốc. Nước ấm hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, trong khi nước lạnh có thể làm chậm quá trình này.

Tập thở sâu

Ruột và tâm trí liên hệ chặt chẽ qua dây thần kinh phế vị, trạng thái tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu hóa. Sau bữa sáng, dành vài phút thở sâu giúp rèn cơ bụng, làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và tạo môi trường thuận lợi cho đường ruột. Thực hành thở sâu 30 phút còn hỗ trợ kiểm soát đầy hơi, táo bón ở người mắc hội chứng ruột kích thích.

Kết hợp các động tác vận động nhẹ nhàng

Đi bộ nhẹ 10-15 phút sau bữa ăn có tác dụng co cơ dạ dày và ruột, thúc đẩy ợ hơi và xì hơi, giảm đầy hơi. Tránh chạy hoặc hoạt động mạnh, thay vào đó đi bộ nhẹ hoặc tập yoga sau 10-20 phút.

Trong một số trường hợp, đầy hơi kéo dài có thể là dấu hiệu bệnh tiêu hóa nghiêm trọng. Nếu đầy hơi đi kèm đau bụng, đi ngoài ra máu, tiêu chảy, nôn mửa hoặc giảm cân không chủ ý, nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

