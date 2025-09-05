Vì sao đau lưng sau khi chơi pickleball?

Tôi đổi tập gym sang đánh pickleball nhưng thường xuyên bị đau lưng. Tại sao, có nguy hiểm không và phòng ngừa như thế nào? (Thanh Hà, Tiền Giang)

Trả lời:

Giống các hoạt động thể chất khác, pickleball cũng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương. Bạn bị đau lưng có thể do tư thế, kỹ thuật hoặc bệnh lý.

Tư thế: Pickleball yêu cầu người chơi liên tục thực hiện các động tác vung vợt mạnh, xoay người đột ngột hoặc cúi người trong suốt trận đấu... Những tư thế này đòi hỏi cơ lưng phải hoạt động quá mức, dẫn đến căng thẳng và đau mỏi cơ.

Kỹ thuật không đúng: Xoay người hoặc vung vợt sai tư thế có thể khiến cột sống bị vặn xoắn, gia tăng áp lực lên lưng dưới. Chơi quá sức hoặc khởi động không kỹ trước khi bắt đầu đều có thể làm căng cứng cơ lưng dưới, gây co thắt và đau nhức.

Bệnh lý: Thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống... có thể xảy ra nếu áp lực dồn nén lên cột sống quá lớn và kéo dài. Những bệnh lý này không chỉ gây đau lưng dưới mà còn có thể đau lan xuống chân, tê bì, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Bác sĩ Duận giải thích tình trạng chức năng cột sống cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để phòng tránh chấn thương trong pickleball, bạn cần khởi động kỹ trước khi bắt đầu nhằm tăng cường lưu thông máu, làm nóng cơ bắp, tránh căng cơ và bong gân. Sau khi chơi, cần thực hiện giãn cơ nhẹ nhàng để cơ hồi phục, giảm căng cứng. Khi cần cúi người, bạn hãy giữ lưng thẳng, không gập cong lưng. Không nên chơi quá sức và nghỉ ngơi khi bị đau.

Bạn cũng cần tập luyện tăng cường sức mạnh các cơ ở chân, lưng, bụng, vai. Các cơ bắp này đủ khỏe sẽ hỗ trợ cột sống tốt hơn, nâng cao sự ổn định và hạn chế áp lực lên hệ cơ xương khớp, nhất là ở lưng dưới.

Nếu đau lưng kéo dài, bạn nên đi khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể chỉ định chụp X-quang, MRI 3 Tesla, CT hơn 100.000 lát cắt hoặc siêu âm... để đánh giá và có phương án điều trị phù hợp.

ThS.BS Đàng Quốc Duận

Khoa Phẫu thuật Cột sống

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM