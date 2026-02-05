Vì sao ăn ít vẫn tăng cân?

Tôi ăn ngày hai bữa và lượng ăn mỗi bữa không nhiều nhưng vì sao vẫn bị tích mỡ bụng, tăng cân? (Huỳnh Mai, TP HCM)

Trả lời:

Ăn ít, ăn kiêng vẫn tăng cân là băn khoăn của nhiều người. Cân nặng mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, một số người có cơ địa chuyển hóa thức ăn thành năng lượng nhanh chóng, khó tích trữ mỡ, trong khi nhiều người lại có cơ địa chuyển hóa thức ăn thành năng lượng chậm, khiến mỡ tích trữ nhiều. Tốc độ trao đổi chất của một người phụ thuộc vào nhiều yếu tố gồm di truyền, độ tuổi, giới tính, mức độ hoạt động thể chất. Khi trao đổi chất chậm, cơ thể đốt cháy ít calo dẫn đến tăng cân.

Bạn ăn ít nhưng vẫn tăng cân có thể do lượng calo nạp vào cao hơn năng lượng tiêu hao. Khi lượng calo từ ăn uống vượt nhu cầu sử dụng, cơ thể chuyển phần dư thừa thành mỡ dự trữ. Đường trong thực phẩm, kể cả từ trái cây, nếu không được sử dụng hết sẽ chuyển hóa thành triglyceride, tích trữ trong tế bào mỡ. Ăn ít nhưng chủ yếu là món ăn giàu calo từ đường, chất béo, thực phẩm chế biến sẵn... có thể làm rối loạn chuyển hóa, dễ tăng cân.

Chế độ ăn giảm đường, ít tinh bột kết hợp vận động hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý, bền vững. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Lối sống ít vận động, ngủ không đủ giấc, căng thẳng kéo dài dễ làm tăng hormone cortisol - yếu tố liên quan đến tích mỡ, nhất là ở vùng bụng, thúc đẩy tăng cân dù lượng ăn không nhiều.

Để kiểm soát cân nặng, bạn cần duy trì chế độ ăn cân đối, đầy đủ các nhóm chất, ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, protein nạc, hạn chế thực phẩm nhiều đường, đồ ăn nhanh. Kết hợp lối sống lành mạnh, vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, ngủ đủ giấc, uống đủ nước, quản lý căng thẳng cũng giúp kiểm soát cân nặng.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7