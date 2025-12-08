6 cách kiểm soát cân nặng khi trời lạnh

Nhiều người có xu hướng tăng cân khi trời lạnh nên ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc để giảm thèm ăn, ngăn tăng cân.

Tiến sĩ Trần Quyền An, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giải thích cơ thể cần nhiều năng lượng hơn để giữ ấm khi trời lạnh nên đói nhanh hơn. Tâm lý ngại vận động do lạnh còn gây dư thừa năng lượng, tích mỡ và tăng cân. Tiến sĩ An hướng dẫn một số cách hỗ trợ kiểm soát cân nặng trong mùa lạnh.

Ưu tiên thực phẩm giàu protein, ít béo, nhiều chất xơ

Chế độ ăn lành mạnh, giàu protein và chất béo không bão hòa giúp duy trì cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn. Người lớn nên ưu tiên bổ sung các loại thịt nạc, cá, trứng... trong khẩu phần ăn hàng ngày. Rau xanh, trái cây rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Người trưởng thành nên ăn tối thiểu 400 g rau xanh mỗi ngày để phòng ngừa thừa cân, béo phì, tiểu đường, tim mạch.... Khi cảm thấy đói, nên chọn các loại thực phẩm ít năng lượng như trái cây ít ngọt hoặc sữa ít béo, ăn với lượng vừa phải. Thói quen ăn chậm, nhai kỹ giúp cơ thể kịp nhận biết cảm giác no, tránh nạp năng lượng vượt mức.

Hạn chế thực phẩm chiên rán, đồ ăn chế biến sẵn

Các món chiên rán, lẩu, nướng, thức ăn nhanh thường chứa nhiều calo, dễ làm tích trữ năng lượng dư thừa. Để kiểm soát lượng calo nạp vào, người giảm cân nên hạn chế dùng quá nhiều chất béo, thay vào đó cần ưu tiên cách chế biến lành mạnh hơn như luộc, hấp hoặc nướng bằng nồi chiên không dầu.

Duy trì vận động đều đặn

Hoạt động thể chất thường xuyên góp phần đốt cháy năng lượng, tăng cường cơ bắp, cải thiện tâm trạng, sức đề kháng. Tùy vào tình hình sức khỏe, sở thích, bạn có thể đi bộ, đạp xe, tập yoga, gym hoặc nhảy dây... Duy trì tập luyện mỗi ngày giúp cơ thể khỏe mạnh, kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Uống đủ nước

Trời lạnh khiến mọi người không có cảm giác khát, dẫn đến uống ít nước. Thói quen này ảnh hưởng đến khả năng đào thải các sản phẩm chuyển hóa khỏi cơ thể. Người trưởng thành nên uống đủ nước mỗi ngày và chia nhỏ thành nhiều lần để cơ thể hấp thu tốt hơn. Uống đủ nước giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ tăng cảm giác no, giảm cảm giác đói.

Hạn chế rượu bia, đồ uống có đường

Những đồ uống này nhiều đường song lại có lượng "calo rỗng" rất lớn, hầu như không có giá trị dinh dưỡng, không tạo cảm giác no. Uống thường xuyên khiến năng lượng dư thừa tích trữ thành mỡ, tăng cân, tăng nguy cơ đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ... Hạn chế tối đa các loại đồ uống này vào mùa đông giúp cắt giảm đáng kể lượng calo nạp vào mỗi ngày, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Ngủ đủ giấc

Ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm có nguy cơ tăng cân, béo phì cao hơn. Bởi thiếu ngủ kích thích cơ thể tăng tiết hormone gây đói ghrelin, giảm hormone tạo cảm giác no leptin, dẫn đến thèm ăn và ăn nhiều.

Để hỗ trợ kiểm soát cân nặng, bạn nên ngủ đủ giấc mỗi đêm và duy trì chất lượng giấc ngủ tốt. Tránh dùng thiết bị điện tử trước khi ngủ, thay vào đó là đọc sách, nghe nhạc hoặc thiền để thư giãn tinh thần, dễ ngủ và sâu giấc hơn.

