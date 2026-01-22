Vì sao ăn đêm dễ tăng cân?

Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên ăn muộn, hay bỏ bữa. Dạo gần đây tôi tăng cân nhanh, vì sao? (Lưu Hà, TP HCM)

Trả lời:

Ăn đêm thường gặp ở người bận rộn, hay thức khuya, nhưng thói quen này có thể gây tăng cân và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể. Ăn muộn có thể làm tăng cảm giác đói, giảm lượng calo đốt cháy và thúc đẩy quá trình lưu trữ chất béo. Theo thời gian, những tác động này gây tăng cân nhanh.

Người thường xuyên ăn đêm có mức hormone ghrelin (làm tăng cảm giác thèm ăn) cao và hormone leptin (tạo cảm giác no) thấp. Thói quen này kéo dài làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, béo phì. Dùng bữa tối muộn còn ảnh hưởng đến khả năng sản xuất insulin tự nhiên của cơ thể, giảm mức insulin cũng như mức độ chuyển hóa glucose, gây tăng đường huyết, nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường type 2.

Ăn đêm gây rối loạn nhịp sinh học và dẫn đến mất ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi, căng thẳng, kém tập trung... Mệt mỏi làm thay đổi hormone liên quan đến cảm giác no - đói, tác động tiêu cực đến cân nặng. Ngủ ngay sau khi ăn thúc đẩy tích tụ các mảng xơ vữa trong thành mạch, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tim mạch, tăng nguy cơ đột quỵ.

Nếu bắt buộc phải ăn đêm, bạn nên lựa chọn món ăn ít calo, giàu chất xơ và protein để kiểm soát tổng lượng calo nạp vào cơ thể. Ưu tiên các món ăn nhẹ như salad, sữa chua, trái cây, các loại hạt... Đi lại, đứng 10-20 phút thay vì nằm ngay sau ăn. Thời gian lý tưởng nhất cho bữa ăn tối là trước 20h. Mỗi bữa cách nhau 3-4 giờ có thể giúp ổn định lượng đường trong máu, từ đó kiểm soát cơn đói và cảm giác thèm ăn.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7