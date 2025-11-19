Vết ong đốt nhiễm trùng mới biết mắc bệnh tiểu đường

TP HCMSau một tuần vết ong đốt nhỏ bị sưng tấy nhiễm trùng, chị Lý, 41 tuổi, đi khám mới biết mắc bệnh tiểu đường type 2.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số đường huyết của chị Lý 400 mg/dL, trong khi bình thường 70-100 mg/dL, HbA1c và định lượng ceton tăng bất thường. TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán chị mắc bệnh tiểu đường type 2. Đường huyết tăng cao không kiểm soát kéo dài khiến vết ong đốt nhỏ nhiễm trùng bội nhiễm lan rộng dẫn đến nhiễm toan ceton.

Vết thương trên lưng chị Lý sưng tấy, nhiễm trùng lan rộng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhiễm toan ceton là sự tích tụ axit trong máu của người bệnh, xảy ra khi lượng đường trong máu quá cao và diễn ra trong thời gian quá dài, cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc sử dụng insulin không hiệu quả. Người bệnh bị nhiễm trùng thúc đẩy cơ thể sản xuất nhiều hormone như adrenaline hoặc cortisol. Những hormone này hoạt động chống lại tác dụng của insulin cũng gây nhiễm toan ceton.

Da là lớp bảo vệ tự nhiên các bộ phận bên trong cơ thể. Da tổn thương tạo điều kiện cho các vi khuẩn bên ngoài xâm nhập, gây nhiễm trùng, tấy đỏ, đau nhức, mưng mủ và tiết dịch nhầy có mùi khó chịu. Đường huyết tăng cao khiến miễn dịch suy yếu, dễ làm vết thương nhiễm trùng nặng, lan rộng hơn và lâu lành.

Chị Lý cho biết vài năm nay hay bị mệt, khát nước, đi tiểu thường xuyên nhưng nghĩ thận yếu do lớn tuổi, nay mới biết mắc bệnh tiểu đường. Chị được xử trí kiểm soát đường huyết, giảm tình trạng nhiễm toan ceton để tránh nguy hiểm, đồng thời dùng kháng sinh liều cao giúp kiểm soát nhiễm trùng.

Sau khi mức toan ceton về ngưỡng bình thường, bác sĩ xử lý ổ nhiễm trùng trên lưng. Lúc này, tình trạng viêm mô tế bào đã khá nặng, bác sĩ rạch dẫn hút một lượng dịch mủ lớn khoảng 200 ml, cắt lọc các mô hoại tử, ngăn hoại tử lan rộng.

Sau vài ngày điều trị, đường huyết của chị Lý ổn định. Bác sĩ sử dụng máy hút áp lực âm để kiểm soát dịch tiết, giảm phù nề, cải thiện tình trạng tưới máu, tăng sinh mô hạt, giúp vết thương nhanh lành.

Theo Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF), 11,1% - tức 1/9 người trưởng thành (20-79 tuổi) đang sống chung với bệnh tiểu đường, trong đó hơn 4/10 người không biết mình mắc bệnh.

Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người bị tiểu đường. Bệnh tiểu đường type 2 thường diễn biến âm thầm, khiến nhiều người không phát hiện bệnh do chỉ có các triệu chứng mơ hồ như sụt cân dù ăn nhiều, khát nước, đi tiểu nhiều. Nhiều người vô tình phát hiện tiểu đường khi khám sức khỏe định kỳ nhờ xét nghiệm glucose (đường) trong máu hoặc đã xuất hiện biến chứng.

Bác sĩ Hoàng khuyên mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm tiểu đường. Khi phát hiện bệnh cần kiểm soát đường huyết tốt, uống hoặc tiêm thuốc đúng hướng dẫn của bác sĩ. Đồng thời, nên ăn ít tinh bột, hạn chế đồ ngọt, đường, thức ăn nhanh, chế biến sẵn, không uống bia rượu, hút thuốc lá, ăn nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên cám, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Người bệnh tiểu đường nên đi khám sức khỏe định kỳ hàng tháng, làm xét nghiệm HbA1c ít nhất hai lần một năm.

Bạch Dương

* Tên nhân vật đã thay đổi