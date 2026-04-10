Vàng da do u tụy gây tắc mật

TP HCMÔng Hưng, 68 tuổi, vàng da, vàng mắt, bác sĩ phát hiện khối u ở đầu tụy gây tắc mật, dùng robot phẫu cắt bỏ hoàn toàn u.

Triệu chứng của ông Hưng xuất hiện khoảng một tháng trước, thi thoảng đau âm ỉ vùng thượng vị. Cơn đau tăng khi nằm ngửa và giảm khi ngồi tư thế gập người ra trước, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

Kết quả siêu âm ổ bụng cho thấy vùng đầu tụy có cấu trúc giảm âm kích thước khoảng 70 mm, kèm phù nề mô xung quanh. Thân, đuôi tụy có một số tổn thương nhỏ hơn. Hình ảnh CT bụng ghi nhận tổn thương tại vùng đầu tụy gây giãn đường mật trong và ngoài gan, bác sĩ nghi ngờ ác tính. Khối u có ranh giới không rõ với đoạn D2 của tá tràng (đoạn đầu của ruột non). Túi mật căng, trong lòng có sỏi, bùn mật, một số hạch quanh đầu tụy, rốn gan.

Chụp CT cho thấy đầy tụy tổn thương (mũi tên vàng) của ông Hưng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán ông Hưng mắc ung thư biểu mô tuyến ống tụy độ hai. Khối u đã di căn một hạch quanh đầu tụy, có dấu hiệu xâm nhập mạch máu và quanh thần kinh.

Người bệnh được dẫn lưu mật để giảm vàng da, giảm nhiễm trùng ổn định sức khỏe. Sau đó, các bác sĩ hội chẩn, chỉ định phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy (Whipple) cho ông Hưng bằng robot Da Vinci Xi nhằm cắt bỏ hoàn toàn khối u, hạn chế xâm lấn và di căn.

Theo bác sĩ Hùng, vùng đầu tụy tập trung nhiều mạch máu quan trọng như mạch mạc treo tràng trên, tĩnh mạch cửa nên ca mổ nhiều thách thức. Thêm nữa, người bệnh mắc nhiều bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh mạch vành có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, biến chứng trong, sau phẫu thuật.

Trong ca mổ, các bác sĩ cắt bỏ đầu tụy, tá tràng, một phần hỗng tràng, ống mật chủ, túi mật và các hạch liên quan, sau đó tái lập lưu thông tiêu hóa bằng các miệng nối giữa tụy, đường mật và ruột non. Nhờ cánh tay robot linh hoạt, êkíp bóc tách chính xác khối u và hạch trong vùng sâu, hẹp, giúp giảm nguy cơ tái phát ung thư, rồi tiến hành khâu nối tụy - ruột.

Sau ca mổ kéo dài 10 tiếng, ông Hưng hồi phục tốt, vết mổ khô, ít đau, có thể vận động nhẹ sau một ngày. Người bệnh bắt đầu ăn uống trở lại theo hướng dẫn của bác sĩ, xuất viện vào ngày thứ 10.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy các diện cắt không còn tế bào ung thư, tuy nhiên, do tế bào ung thư đã di căn hạch, ông Hưng được tiếp tục theo dõi, điều trị bổ trợ.

Ekip phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy cho ông Hưng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư tụy diễn tiến nhanh, triệu chứng ban đầu mơ hồ, khó phát hiện ở giai đoạn sớm. Tuyến tụy nằm sâu trong ổ bụng nên các khối u nhỏ khó phát hiện qua khám thông thường. Khi khối u lớn, gây tắc ống mật hoặc phá hủy nhu mô tụy, các triệu chứng mới xuất hiện rõ rệt.

Bác sĩ Hùng khuyên, mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau âm ỉ vùng thượng vị lan ra sau lưng, đau tăng khi nằm ngửa; vàng da vàng mắt; sụt cân, nên đi khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi