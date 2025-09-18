Viêm túi mật cấp do sỏi

Hà NộiAnh Long, 42 tuổi, đau tức bụng vùng hạ sườn phải, bác sĩ phát hiện viêm túi mật do sỏi.

Kết quả siêu âm và chụp MRI tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy túi mật bệnh nhân có viên sỏi kích thước 1,2 cm. TS.BS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, cho biết sỏi lớn gây tắc nghẽn cổ túi mật, dẫn đến viêm túi mật cấp. Anh Long được điều trị bằng kháng sinh, truyền dịch ổn định tình trạng. Sau đó, bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt túi mật để loại bỏ sỏi và ngăn ngừa biến chứng tái phát.

Bác sĩ khuyên bệnh nhân bỏ rượu bia, giảm mỡ trong khẩu phần ăn và duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh để bảo vệ hệ tiêu hóa.

Túi mật có chức năng chính là lưu trữ và giải phóng mật để hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Dịch mật gồm cholesterol, bilirubin và muối mật. Khi các thành phần này mất cân bằng, chúng có thể kết tinh tạo thành sỏi với kích thước đa dạng. Sỏi túi mật có ba loại chính là sỏi cholesterol, sỏi sắc tố mật (sỏi bilirubin) và sỏi hỗn hợp, trong đó sỏi cholesterol phổ biến nhất. Sỏi mật có thể gây nhiều biến chứng như viêm túi mật, viêm tụy cấp, thủng túi mật, nhiễm trùng đường mật...

Theo bác sĩ Khanh, ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn, thừa thịt nhưng thiếu rau xanh và chất xơ, thói quen bỏ bữa hoặc giảm cân quá nhanh khiến dịch mật dễ kết tinh tạo sỏi. Ngồi lâu ít vận động, thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu và hội chứng chuyển hóa làm tăng cholesterol toàn thân, rối loạn chuyển hóa mật, tạo điều kiện cho sỏi hình thành nhanh. Rượu bia không phải là nguyên nhân trực tiếp hình thành sỏi mật, nhưng uống quá nhiều dễ kích thích và làm nặng thêm triệu chứng đau quặn mật ở những người đã có sỏi tiềm ẩn.

Để phòng ngừa, bác sĩ Khanh khuyến cáo ăn rau xanh, chất xơ, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn và chất kích thích. Tập thể dục, duy trì cân nặng hợp lý, uống đủ nước góp phần ngăn hình thành sỏi mật. Người có các dấu hiệu đau tức hạ sườn phải, đầy bụng sau ăn, buồn nôn... nên đi khám để phát hiện các vấn đề bất thường. Khi có sỏi nhưng chưa gây triệu chứng, người bệnh vẫn nên theo dõi định kỳ.

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi