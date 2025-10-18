Uống rượu bia gây hại xương khớp thế nào

Thường xuyên uống rượu bia có thể gây ra các cơn đau khớp nặng dần theo thời gian, tăng nguy cơ loãng xương, thoái hóa khớp sớm.

Theo bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chất cồn (ethanol) trong rượu bia là nguyên nhân chính gây ra cơn đau nhức xương khớp khắp cơ thể hoặc đau cục bộ tại khớp háng, đầu gối, lưng... sau khi uống. Mức độ ảnh hưởng tiêu cực của bia rượu đối với sức khỏe xương khớp tỷ lệ thuận với lượng cồn và tần suất sử dụng.

Đau khớp

Cồn có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước, làm giảm dịch bôi trơn và độ đàn hồi của sụn khớp. Hậu quả là khớp vận động kém linh hoạt, gây đau nhức xương khớp sau khi sử dụng và làm các cơn đau tăng dần theo thời gian.

Thường xuyên tiêu thụ rượu bia gây hại cho sức khỏe tổng thể, đặc biệt là sức khỏe xương khớp. Ảnh được tạo bởi AI

Bệnh gout

Uống nhiều rượu bia làm tăng nồng độ axit uric trong máu, dễ khởi phát bệnh gout với các triệu chứng điển hình như sưng, nóng, đau khớp...

Bác sĩ Tiến cho hay uống một ly bia 500 ml mỗi ngày làm tăng trung bình nồng độ axit uric trong máu khoảng 0,14 mg/dL ở nam và 0,23 mg/dL ở nữ. Nghiên cứu cho thấy người uống nhiều bia rượu có khả năng mắc bệnh viêm khớp gối và khớp háng cao gấp khoảng 1,8 lần so với người không sử dụng. Người bị gout thường xuyên uống 2-4 ly bia mỗi ngày có thể nguy cơ tái phát bệnh tăng tới 75%.

Loãng xương

Rượu bia làm giảm quá trình hấp thu canxi ở ruột và cản trở chuyển hóa vitamin D, khiến xương yếu, giảm mật độ xương và tăng nguy cơ loãng xương.

Thoái hóa khớp sớm

Rượu bia có chứa đường, dễ gây tăng cân, tăng áp lực lên các khớp, nhất là khớp gối, bàn chân... Hậu quả là đau nhức, tê mỏi và dễ chấn thương khớp. Uống rượu thường xuyên làm tăng lắng đọng mỡ trong máu, hình thành các mảng xơ vữa, lượng máu cung cấp cho các mô xương giảm. Thành phần gluten trong đồ uống có cồn là yếu tố kích hoạt cơn đau khớp, bùng phát triệu chứng thoái hóa khớp sớm.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo tốt nhất người trưởng thành không uống rượu bia, nếu dùng chỉ nên trong giới hạn khuyến nghị, nam giới không quá hai đơn vị cồn, nữ giới không quá một đơn vị và không nên uống liên tục mỗi ngày. Người đang mắc bệnh gout hoặc khớp nên hạn chế hoặc ngưng hẳn rượu bia nếu có thể.

Chế độ dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý có thể kiểm soát cân nặng, bảo vệ xương khớp khỏe mạnh. Bổ sung các dưỡng chất chuyên biệt như bộ đôi collagen type 2 không biến tính và collagen peptide thủy phân, eggshell membrane (màng vỏ trứng), turmeric root (tinh chất nghệ), chondroitin sulfate giúp tái tạo sụn khớp, giảm viêm đau, làm chậm quá trình thoái hóa.

Đình Diệu