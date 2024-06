Uống nước đá có gây viêm họng?

Tôi thích uống nước đá lạnh vào lúc trời nắng nóng nhưng nhiều người khuyên bỏ thói quen này vì dễ viêm, đau họng. Điều này có đúng không? Nhờ bác sĩ tư vấn. (An An, Quảng Ninh, 35 tuổi)

Trả lời:

Nhiều người có thói quen uống nước lạnh vào ngày nóng để giải khát và làm mát cơ thể. Về bản chất, nước đá không gây viêm họng khi cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu sức đề kháng yếu, đang bị viêm nhiễm hoặc các vấn đề liên quan hô hấp kém thì đồ uống này là tác nhân khiến triệu chứng đau họng hoặc viêm nhiễm nặng hơn.

Họng tổn thương thường nhạy cảm với đồ lạnh, cay nóng. Uống nước đá làm khô lớp nhầy bảo vệ niêm mạc họng, gây bỏng lạnh, đau rát. Viêm họng do uống đá lạnh thường xảy ra do tác động của vi khuẩn, virus chứ không phải do nước lạnh. Nước đá làm từ nguồn nước không đạt chuẩn, quá trình làm và vận chuyển có nguy cơ chứa vi khuẩn, virus.

Uống nước đá lạnh làm tăng nguy cơ viêm họng. Ảnh: Khuê Lâm

Những nguyên nhân như tiếp xúc khói thuốc lá, khói ô nhiễm hay hóa chất khiến niêm mạc họng tổn thương. Không khí thiếu độ ẩm, uống không đủ nước còn gây cảm giác khó chịu, đau họng. Thường xuyên nói nhiều, dị ứng, stress cũng là tác nhân.

Để uống nước đá an toàn, cần dùng đá sạch (tự làm đá bằng nguồn nước lọc đảm bảo), uống từ từ, không uống vào buổi tối. Người mắc bệnh răng miệng, hệ tiêu hóa nhạy cảm, đang viêm tai mũi họng hoặc viêm phổi, cơ thể yếu nên tránh sử dụng.

Phòng viêm họng khi thời tiết nắng nóng bằng cách dùng máy làm ẩm. Không hút thuốc lá, tránh môi trường khói bụi ô nhiễm. Chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc giúp cơ thể tăng cường miễn dịch phòng bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Minh

Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội