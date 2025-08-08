Uống nước có giúp giảm cân?

Tôi thừa cân nhưng chưa béo phì, được bạn bè khuyên uống nhiều nước để giảm cân. Điều này có đúng không? (Ngọc Diễm, Đồng Nai)

Trả lời:

Uống đủ nước và đúng thời điểm giúp tăng khả năng đốt calo, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ tiêu hóa, từ đó có thể giảm cân. Uống nước khi đói giúp lấp đầy các khoảng trống trong dạ dày. Lúc này, não bộ nhận được tín hiệu ngừng nạp thêm thức ăn. Bạn sẽ có cảm giác no bụng, giảm cơn đói. Uống nước trước khi ăn cũng giảm thèm ăn và ăn ít hơn. Uống đủ nước giúp cơ thể loại bỏ các độc tố thông qua đường nước tiểu và mồ hôi, hạn chế tình trạng thiếu nước, giữ nước. Không cung cấp đủ nước cho cơ thể còn gây ra táo bón.

Khi không có nước, cơ thể không thể chuyển hóa lượng mỡ thừa hay carbs thành năng lượng. Quá trình trao đổi chất béo (lipolysis) diễn ra khi các phân tử nước phản ứng với chất béo (triglycerides) để tạo ra glycerol và các axit béo, vì thế uống nước đúng cách hỗ trợ giảm mỡ thừa hiệu quả.

Uống nước đúng cách hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ảnh được tạo bởi AI

Bạn nên ưu tiên nước lọc thay vì nước ngọt, nước ép... Bổ sung thực phẩm nhiều nước như táo, cà rốt, cà chua, rau xanh, vừa tăng lượng chất xơ giúp no lâu, giảm mỡ, vừa cung cấp đủ lượng nước cơ thể cần.

Người thừa cân uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày và duy trì liên tục trong thời gian vài tuần góp phần giảm trọng lượng tổng thể, chỉ số BMI và vòng vòng eo, lượng mỡ. Hiệu quả này sẽ được tăng cường nếu uống nước lạnh thay cho nước ấm. Bởi khi uống nước lạnh, cơ thể bắt buộc phải sử dụng thêm calo để làm nước ấm lên ngang nhiệt độ cơ thể.

Tuy nhiên, lượng nước tiêu thụ mỗi ngày còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như làm việc ngoài trời, thời tiết, có thể thay đổi theo thể trạng của mỗi người. Thời gian uống nước để giảm cân tốt nhất là ngay sau khi ngủ dậy, trước các bữa ăn để giảm cảm giác đói bụng, thèm ăn và uống trước khi đi ngủ khoảng 30-60 phút. Bạn nên chia nhỏ lượng nước uống, tránh uống lượng lớn trong một lần vì khiến cơ thể không hấp thụ kịp.

BS.CKI Trần Tấn Phát

Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM