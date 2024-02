Uống nước chanh có lợi người bệnh viêm khớp

Nước chanh chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa viêm khớp, giảm đau và thúc đẩy phục hồi xương khớp sau chấn thương.

Nước chanh là thức uống tốt cho nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có bệnh viêm khớp và gout. Đây là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C và các hợp chất thực vật gọi là flavonoid.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một cốc nước chứa nước cốt của một quả chanh có khoảng 20% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Người bệnh viêm khớp hoặc gout cung cấp đủ nước cho cơ thể rất quan trọng. Nước chanh lành mạnh thay cho nước ngọt hoặc đồ uống có đường.

Vitamin C trong chanh giúp duy trì khớp khỏe mạnh và phục hồi sau chấn thương. Một nghiên cứu của Tạp chí Nghiên cứu và Chăm sóc Viêm khớp Mỹ, năm 2020, trên hơn 1.700 người, cho thấy những bệnh nhân viêm khớp tiêu thụ vitamin C liều cao giảm được tổn thương lâu dài cho khớp.

Vitamin C thúc đẩy tổng hợp collagen và sửa chữa gân; hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, góp phần ngăn ngừa viêm khớp dạng thấp. Đây là bệnh tự miễn, xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công nhầm các tế bào khỏe mạnh, gây viêm khớp. Vitamin C còn là chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do có liên quan đến các bệnh như viêm khớp.

Với người bệnh viêm khớp, dưỡng chất này giúp giảm đau. Một đánh giá tổng hợp nhiều nghiên cứu năm 2017, tại New Zealand, kết luận rằng bổ sung vitamin C liều cao hàng ngày có liên quan đến giảm đau mạn tính, bao gồm cả những người bị viêm khớp. Bệnh nhân viêm khớp dạng thấp cho thấy kết quả tích cực sau khi dùng vitamin C để giảm đau.

Nước chanh chứa nhiều vitamin C, có lợi cho người bệnh viêm khớp. Ảnh: Freepik

Không có nghiên cứu nào đánh giá ưu và nhược điểm của việc uống nước chanh nóng và lạnh. Tuy nhiên, uống nước ấm có tác dụng kích thích đường tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và ngăn ngừa táo bón. Bạn có thể chọn uống nước chanh ở bất kỳ nhiệt độ nào mình thích; có thể thêm những lát bạc hà hoặc dưa chuột để tăng hương vị.

Nam giới có thể đáp ứng lượng vitamin C được khuyến nghị mỗi ngày (90 mg) bằng cách uống 5 cốc nước chanh. Với phụ nữ, lượng vitamin C được khuyến nghị mỗi ngày là (75 mg), tương đương 4 cốc nước chanh.

Ở mức độ vừa phải, nước chanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, chanh có hàm lượng axit cao, có thể gây ra một số tác dụng phụ. Người bị sâu răng hoặc răng yếu nên tránh đồ uống này. Theo thời gian, thực phẩm có tính axit cao như chanh có thể ăn mòn men răng và dẫn đến đau răng hoặc sâu răng. Người bị dị ứng với loại quả có múi cũng nên tránh thức uống này.

Để bảo vệ răng, hãy pha loãng nước chanh với nhiều nước và súc miệng bằng nước ngay sau khi uống. Hạn chế uống nước chanh có đường.

Hấp thu hơn 3.000 mg vitamin C hàng ngày có thể gây ra tác dụng phụ, bao gồm tiêu chảy, tăng nguy cơ sỏi thận ở người bệnh thận hoặc có tiền sử sỏi; tăng nồng độ axit uric - yếu tố nguy cơ của bệnh gout.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)