U xơ tử cung nặng hơn một kg

Hà NộiChị Sen, 32 tuổi, eo to bất thường tưởng béo bụng, hai năm sau đi khám bác sĩ chẩn đoán u xơ tử cung nặng 1,1 kg.

PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nếu không can thiệp kịp thời, khối u của chị Sen (kích thước lớn 15x20 cm) có thể chèn ép mạnh lên bàng quang, trực tràng, niệu quản, dẫn đến thiếu máu nặng, xuất huyết, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận. Phần mặt sau của u bám dính trực tràng chèn vào đường đi của niệu quản, êkíp phẫu thuật gỡ dính nhanh để hạn chế chảy máu. Khối u nặng 1,1 kg được lấy ra trọn vẹn, bảo tồn tử cung.

PGS Lê Hoàng trong ca phẫu thuật cắt u xơ nặng 1,1 kg. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một ngày sau phẫu thuật, chị Sen có thể vận động nhẹ, tập đi lại để hạn chế dính ruột và tăng cường dinh dưỡng giúp vết mổ mau lành.

U xơ tử cung là khối u lành tính phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. U nhỏ thường ít gây triệu chứng, khi phát triển quá lớn, u sẽ chèn ép các cơ quan vùng chậu, khiến bệnh nhân trằn bụng, đau tức, tiểu khó. Một số trường hợp còn bị rong huyết, thiếu máu mạn tính, suy giảm chất lượng cuộc sống.

Tùy theo vị trí, kích thước khối u và nguyện vọng của bệnh nhân, bác sĩ có thể lựa chọn dùng thuốc, tắc động mạch nuôi u, bóc nhân xơ hoặc cắt tử cung bằng mổ nội soi hoặc mổ hở. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, khoảng 60% bệnh nhân u xơ được điều trị bằng nội soi ổ bụng ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh. Tuy nhiên, nếu khối u lớn, phức tạp, dính nhiều cơ quan lân cận như trường hợp chị Sen, bác sĩ bắt buộc phải mổ hở để xử lý triệt để.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo phụ nữ khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần. Dấu hiệu cảnh báo bệnh không nên bỏ qua là bụng to nhanh bất thường, đau tức bụng nhiều trong kỳ kinh, rong kinh kéo dài, tiểu khó. Khi xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh cần đi khám chuyên khoa. Người bệnh phát hiện u sớm có thể bóc tách u xơ đơn giản, ít nguy cơ cắt tử cung giúp bảo tồn chức năng sinh sản.

Thanh Ba