Cắt tử cung sau 4 năm uống thuốc nam chữa u xơ

TP HCMChị Trúc, 47 tuổi, có u xơ to cách đây 8 năm, không tái khám mà uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, nay u lớn phải cắt bỏ tử cung.

Chị Trúc bị đau bụng, chảy máu kinh lượng nhiều một năm nay. Ngày 21/10, BS.CKI Nguyễn Văn Phúc, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tử cung chị Trúc có nhiều khối u xơ kích thước lớn, dấu hiệu thoái hóa, thiếu máu nặng, xét nghiệm máu chỉ số HgB tức lượng huyết sắc tố có trong một thể tích máu dưới 5 g/dl (bình thường 12.5-14.2g/dl), chỉ số các tế bào hồng cầu trong máu (htc) 15% (bình thường khoảng 44%).

Chị được truyền một lít máu trong ba ngày, sau đó phẫu thuật cắt khối u. Bác sĩ tiên lượng ca phẫu thuật khó vì u to, khó cầm máu. Quá trình mổ, bác sĩ ghi nhận u nặng 3 kg khiến tử cung kích thước to, biến dạng, nhiều mạch máu tăng sinh, dấu hiệu thoái hóa, không thể bảo tồn tử cung cho người bệnh. Trong và sau mổ người bệnh không cần phải truyền thêm máu, chỉ bổ sung một viên sắt mỗi ngày. Ba ngày sau, chị khỏe mạnh, xuất viện.

Chị Trúc cho biết trước đó do sợ đi bệnh viện nên "uống thuốc nam với hy vọng u tự thu nhỏ lại, tránh phải mổ". Song theo bác sĩ Phúc, bản chất u xơ tử cung là lành tính, hiện không có phương pháp điều trị nội khoa nào có thể làm nhỏ u. Nếu u nhỏ, không biến chứng, bệnh nhân cần theo dõi khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng. Khi nghi ngờ u xơ biến chứng như đau vùng bụng dưới tăng dần, kinh lượng nhiều, táo bón, tiểu nhiều lần, đau hông lưng nhiều, người bệnh cần khám ngay.

Phẫu thuật cắt bỏ tử cung kèm khối u to cho bệnh nhân Trúc. Ảnh: Tuệ Diễm

Mỗi năm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tiếp nhận trên 40 bệnh nhân u xơ tử cung biến chứng nặng do thiếu máu cấp, chèn ép đa cơ quan, huyết khối... Trong đó nhiều trường hợp ngại mổ, tự chữa theo phương pháp dân gian dẫn đến biến chứng.

"Nhiều bệnh nhân bỏ lỡ thời gian vàng điều trị u xơ", bác sĩ Phúc nói. U to chèn ép các tạng xung quanh, ảnh hưởng nhiều cơ quan như táo bón, chèn ép đường tiết niệu, tổn thương thận, thiếu máu nặng. U xơ tử cung to có thể chèn vào tĩnh mạch vùng bụng chậu gây thuyên tắc huyết khối chi dưới, huyết khối lên mạch phổi...

Khối u xơ tử cung có chỉ định can thiệp y khoa bằng nhiều phương pháp như can thiệp tối thiểu (nút mạch, điều trị sóng cao tần RFA), không cần phẫu thuật. Bác sĩ đưa các ống thông đi vào trong lòng động mạch, bơm chất gây tắc để ngắt nguồn dinh dưỡng nuôi khối u xơ. Từ đó u teo nhỏ, giảm dần hoặc hết các triệu chứng đau bụng, rong kinh. Can thiệp chỉ để lại một vết chọc nhỏ 2 mm trên da đùi, sau đó sẽ lành lại trong một tuần, không để lại sẹo.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo người có u xơ nên đi khám định kỳ, để được theo dõi, tư vấn điều trị. Người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng các thảo dược không rõ nguồn gốc điều trị bệnh.

Tuệ Diễm

*Tên người bệnh đã được thay đổi