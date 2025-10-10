U tế bào mỡ dưới da khiến cơ thể người đàn ông phình to

TP HCMÔng Thật, 55 tuổi, nổi u tế bào mỡ khắp dưới da khiến cơ thể to lên, biến dạng, đau tê và khó vận động tay vai, bác sĩ phát hiện mắc bệnh Madelung.

ThS.BS.CKI Trương Hữu Bảo, Trưởng đơn vị Chấn thương Chỉnh hình, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết Madelung là rối loạn ít gặp về chuyển hóa chất béo, đặc trưng bởi sự tích tụ bất thường của mô mỡ dưới da tạo thành u và có tính chất đối xứng, xảy ra ở cổ, vai gáy, thân mình, cánh tay... Bệnh chủ yếu gặp ở nam giới trung niên.

"Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận trường hợp này", bác sĩ Bảo cho hay, thêm rằng các nghiên cứu trên thế giới cũng ghi nhận Madelung là bệnh ít gặp.

Ông Thật xuất hiện các khối u lạ khoảng 4 năm trước, ban đầu ở vai, sau đó lan dần ra toàn thân. Số lượng u ngày càng nhiều, kích thước to dần nhưng mọc dày đặc khó nhận biết, làm cơ thể to lên bất thường, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. So với vị trí khác trên cơ thể, các khối u ở vai có kích thước to hơn, khoảng 5-6 cm, gây đau tê và khó vận động tay vai.

U của người bệnh mềm, di động, không đau và nằm nông bên ngoài cơ thể. Kết quả siêu âm chỉ ra các u này là kết quả của sự phát triển quá mức mô mỡ dưới da, sinh thiết xác định bệnh Madelung. Theo bác sĩ Bảo, ông Thật nghiện rượu là yếu tố nguy cơ gây bệnh khi có đến 90% trường hợp mắc bệnh có tiền sử nghiện rượu.

Các u tế bào mỡ làm cơ thể người bệnh sưng to bất thường. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Madelung là bệnh lý lành tính, tuy nhiên nếu chẩn đoán sai, u ngày càng phát triển, có thể chèn ép các cấu trúc xung quanh, gây ra các biến chứng nguy hiểm. Nếu u xuất hiện ở cổ, có thể chèn ép thực quản hoặc thanh quản, gây khó nuốt, khàn tiếng, ngưng thở khi ngủ... Trường hợp ông Thật, u tế bào mỡ chèn ép dây thần kinh và mạch máu ở vai, dẫn đến đau tê và khó cử động tay.

Bác sĩ chỉ định hút mỡ cho ông Thật ở những u lớn bằng các kim chuyên dụng. Đây là kỹ thuật điều trị ít xâm lấn, để lại vết sẹo rất nhỏ, người bệnh ít đau và phục hồi nhanh. Ngay sau khi thực hiện kỹ thuật, tình trạng chèn ép dây thần kinh, mạch máu không còn, người bệnh gần như hết tê đau ngay lập tức, khả năng vận động hồi phục đáng kể. Tuy nhiên, theo bác sĩ Bảo, bệnh Madelung có khả năng tái phát cao ngay cả khi can thiệp phẫu thuật nên sau điều trị, người bệnh vẫn cần theo dõi lâu dài. Ông Thật được bác sĩ khuyến cáo cần kiểm soát và tiến tới ngừng uống rượu.

Bác sĩ Bảo tư vấn chăm sóc sức khỏe sau điều trị cho ông Thật. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Hiện chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây bệnh nhưng có liên quan đến yếu tố di truyền và các rối loạn chuyển hóa, uống rượu mạn tính là nguy cơ lớn. Các phương pháp điều trị Madelung hiện nay nhằm làm giảm triệu chứng bệnh, cải thiện ngoại hình, giảm đau và tránh nguy cơ chèn ép ảnh hưởng chức năng của người bệnh. Tùy vào tình trạng bệnh, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật hoặc hút u. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường cảnh báo bệnh, người bệnh nên đến bệnh viện khám ngay để kịp thời phát hiện và điều trị.

Phi Hồng