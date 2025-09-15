Những bệnh lý gây đau lưng, tê chân

Đau thần kinh tọa, thoái hóa cột sống thắt lưng, hẹp ống sống, trượt đốt sống, thoát vị đĩa đệm đều có thể gây đau lưng, tê chân.

Cơn đau âm ỉ ở lưng và lan dần xuống mông, đến cẳng chân và bàn chân làm giảm hoặc mất cảm giác hoàn toàn trong trường hợp nghiêm trọng. ThS.BS Đàng Quốc Duận, khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đây là tình trạng thường gặp nên nhiều người chủ quan. Khi cảm giác đau tê gia tăng, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và công việc, người bệnh đi khám thì bệnh đã diễn tiến nặng.

Bác sĩ Duận lưu ý một số bệnh lý có thể gây ra đau lưng, tê chân như sau:

Đau thần kinh tọa có triệu chứng điển hình là đau, bỏng rát, tê bì từ vùng lưng dưới lan xuống mông, đùi, bắp chân và bàn chân. Cơn đau thường chỉ ảnh hưởng một bên cơ thể, gia tăng khi người bệnh ngồi lâu hoặc thay đổi tư thế đột ngột.

Thoái hóa cột sống thắt lưng là bệnh mạn tính xảy ra do đĩa đệm và các khớp cột sống bị bào mòn theo thời gian. Đau lưng là một trong những triệu chứng đặc trưng của tình trạng này, cơn đau diễn ra âm ỉ, kéo dài, gia tăng khi người bệnh cử động vùng lưng. Khi thoái hóa cột sống thắt lưng chuyển biến nặng, đau có thể lan xuống chân. Trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể bị mất thăng bằng khi đi lại, yếu liệt.

Bác sĩ Duận giải thích tình trạng cột sống cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hẹp ống sống làm thu hẹp không gian trong ống sống, có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau của cột sống. Hẹp ống sống thắt lưng là trường hợp phổ biến và phức tạp nhất, với các triệu chứng như đau cột sống thắt lưng, đau tê ở cẳng chân, bắp chân... Bệnh có thể gây chuột rút hoặc yếu cơ, khiến sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Trượt đốt sống là tình trạng đốt sống trên trượt ra phía trước hoặc phía sau so với đốt sống dưới, gây đau thắt lưng, tê lan xuống một hoặc cả hai chân. Trong một số trường hợp, do không phát hiện các triệu chứng kịp thời, bệnh trở nặng, người bệnh đối diện với nguy cơ tê liệt hai chân vĩnh viễn.

Thoát vị đĩa đệm là tình trạng đĩa đệm cột sống bị lệch hoặc trượt ra khỏi vị trí bình thường, gây chèn ép dây thần kinh dẫn đến cảm giác tê bì, đau nhức. Khi bị thoát vị đĩa đệm ở vùng thắt lưng, người bệnh thường cảm thấy đau nhói đột ngột hoặc đau âm ỉ kéo dài ở vị trí này. Người bệnh còn có cảm giác tê từ thắt lưng lan dọc xuống mông, đến cẳng chân và bàn chân. Nghiêm trọng hơn có thể gây yếu cơ, cứng cơ, đi lại khó khăn, giới hạn vận động cúi ngửa.

Viêm xương khớp có thể gây sưng đau ở một hoặc nhiều khớp trên cơ thể, mức độ đau trong mỗi trường hợp khác nhau. Đa số các trường hợp bị viêm xương khớp đều đau lưng kèm tê chân.

Đau cơ xơ hóa là dạng rối loạn mạn tính. Dù không tổn thương cấu trúc xương khớp nhưng làm tăng mức độ nhạy cảm của cơ thể với cơn đau trong hệ thần kinh trung ương. Do đó, dù chỉ bị đau quanh cột sống thắt lưng, người bệnh cũng có thể cảm thấy đau toàn thân.

Bác sĩ Duận cho biết ngoài những bệnh lý này, đau lưng tê chân còn có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiễm trùng cột sống, bệnh thận, bệnh phụ khoa... Người bệnh nên đi khám sớm, có thể được chỉ định chụp X-quang, MRI, CT, siêu âm Doppler, đo điện cơ... để chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.

Phi Hồng