U nấm phổi sau 14 năm điều trị lao

TP HCMAnh Hoàng, 30 tuổi, ho kéo dài và thường xuyên tái phát, bác sĩ phát hiện ổ nấm lan rộng ở hai thùy phổi sau 14 năm chữa bệnh lao.

Sau khi điều trị xong phác đồ lao, xét nghiệm âm tính, anh Hoàng không tái khám nữa. Một năm qua, anh thường xuyên viêm đường hô hấp, ho kéo dài, tái phát. Tháng trước, anh ho nhiều, có lúc khạc ra máu, được chẩn đoán tổn thương u nấm phổi Aspergillus, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị chuyên sâu.

ThS.BS.CKI Phan Vũ Hồng Hải, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, giải thích u nấm phổi Aspergillus là khối u hình thành từ các loài nấm phát triển trong những khoang phổi bị tổn thương. Môi trường ẩm ướt, không khí lưu thông kém tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng của nấm Aspergillus. Ở người có hệ miễn dịch yếu hoặc bị bệnh lý phổi mạn tính như lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), xơ phổi, kén phế quản, ung thư phổi..., nhu mô phổi là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn nấm phát triển. U nấm phổi là di chứng thường gặp ở bệnh nhân có tiền sử lao phổi.

Với anh Hoàng, ổ lao kích thước 53x58x66 mm chiếm toàn bộ thùy trên, và kích thước 14x21x18 mm chiếm một phần thùy dưới phổi phải, bên trong là khối u nấm di chuyển theo cử động của bệnh nhân. Theo bác sĩ Hải, đây là nguyên nhân khiến phổi bị viêm, ho dai dẳng.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi xử lý tổn thương phổi cho bệnh nhân. Ảnh: Jaker Min

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cùng êkíp phẫu thuật bằng phương pháp ít xâm lấn để loại bỏ u nấm phổi cho người bệnh. Từ ba đường mổ khoảng 0,5-1 cm trên bụng, bác sĩ tách các mô dính giữa màng phổi thành, màng phổi tạng, tạo khoang đủ rộng để đưa dụng cụ nội soi vào. Sau hai giờ, toàn bộ khối u nấm được lấy ra, bác sĩ cũng cắt trọn phần phổi bị tổn thương. Bệnh nhân trở lại sinh hoạt bình thường, được hướng dẫn tập thở, xuất viện sau 3 ngày.

Theo bác sĩ Hải, u nấm phổi Aspergillus không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ tiến triển nhanh, khiến bệnh nhân mệt mỏi, suy kiệt. Khối u còn tăng sinh, gây viêm phổi liên tục. Đôi khi u nấm phổi không có triệu chứng, được phát hiện tình cờ trên phim X-quang ngực. Người có các yếu tố nguy cơ cao như sau nhiễm lao phổi, mắc bệnh phổi mạn tính, hệ miễn dịch suy yếu... cần đi khám ngay khi xuất hiện triệu chứng ho ra máu, khó thở, sốt, mệt mỏi, sụt cân. Phòng ngừa bằng cách hạn chế những môi trường nấm mốc, đeo khẩu trang để tránh tiếp xúc với nấm Aspergillus.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi