7 di chứng thường gặp sau lao phổi

Lao phổi gây xơ phổi, giãn phế quản, suy hô hấp mạn tính ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh.

Lao phổi là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp, xảy ra khi vi khuẩn Mycobacterium Tuberculosis tấn công chủ yếu vào phổi. Thạc sĩ, bác sĩ Đào Phương Thúy, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho hay phổi bị tổn thương do vi khuẩn lao, người bệnh có thể gặp nhiều di chứng kéo dài.

Tràn dịch và tràn khí màng phổi

Khoang màng phổi của người khỏe mạnh chứa khoảng 10-20 ml dịch màng phổi giúp phổi dễ dàng di chuyển khi hít thở. Khi mắc bệnh lao phổi, vi khuẩn tấn công khiến nhu mô phổi và màng phổi bị viêm, tạo điều kiện cho dịch hoặc khí tích tụ bất thường trong khoang màng phổi. Lúc này phổi bị chèn ép, giảm thể tích khí hít vào, gây khó thở, mệt mỏi. Đây là di chứng cấp tính nguy hiểm, cần được điều trị ngay.

Xơ phổi

Xơ phổi là di chứng xảy ra khi viêm kéo dài làm nhu mô phổi bị phá hủy, xơ hóa. Tổn thương này làm giảm khả năng đàn hồi, trao đổi khí của phổi, gây suy hô hấp mạn tính, nhất là khi cả hai lá phổi đều bị ảnh hưởng.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân lao phổi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giãn phế quản

Bác sĩ Thúy cho hay giãn phế quản có thể phát triển sau lần mắc lao nguyên phát (giai đoạn đầu tiên của lao phổi) hoặc tái phát. Các hạch lớn chèn ép phế quản từ bên ngoài hoặc nhu mô phổi bị phá hủy, xơ hóa khiến thành phế quản giãn rộng. Người bệnh thường ho, khạc đờm kéo dài, đôi khi đờm có mủ hoặc lẫn máu. Trường hợp nặng bị ho ra máu ồ ạt hoặc nhiễm trùng tái diễn, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật cắt bỏ vùng phổi tổn thương.

Suy hô hấp mạn tính

Khi tổn thương phổi lan rộng hoặc nhu mô phổi bị xơ hóa sau lao, khả năng trao đổi khí của phổi giảm rõ rệt dẫn đến suy hô hấp mạn tính. Người bệnh thường cảm thấy khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi, mệt mỏi, phải thở oxy để duy trì hoạt động bình thường.

Viêm màng não do lao

Bác sĩ Thúy cảnh báo vi khuẩn lao có thể theo đường máu từ phổi lan đến màng não, gây viêm, làm tăng áp lực nội sọ. Người bệnh thường xuất hiện triệu chứng gồm đau đầu dữ dội, buồn nôn, gáy cứng, chán ăn, suy giảm trí nhớ. Đây là tình trạng cấp cứu cần được phát hiện, điều trị sớm để tránh di chứng thần kinh vĩnh viễn.

Ho ra máu

Ho ra máu là một trong những biểu hiện cảnh báo tổn thương phổi nghiêm trọng sau lao. Di chứng này xuất hiện khi vi khuẩn lao đã thâm nhiễm vào phổi, phá hủy mạch máu trong phổi. Người bệnh cần nhập viện ngay khi xuất hiện triệu chứng này, vì mất máu cấp có thể gây tử vong.

Sỏi phế quản và vôi hóa

Trong một số trường hợp, hạch lao vôi hóa có thể ăn mòn thành phế quản, tạo sỏi trong lòng cây khí quản. Người bệnh có thể ho ra máu, thở khò khè, viêm phổi tái phát nhiều lần.

Di chứng lao phổi có thể kéo dài nhiều năm, gây suy giảm chức năng hô hấp và chất lượng cuộc sống. Bác sĩ Thúy khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ, tập phục hồi chức năng hô hấp, duy trì lối sống lành mạnh để ngăn ngừa tái phát.

Thu Giang