U máu gan lành tính che lấp ung thư đường mật

Hà NộiÔng Tùng, 76 tuổi, phát hiện u máu gan lành tính hơn 3 tháng trước, nay bác sĩ chẩn đoán u gan lành tính che lấp ung thư biểu mô đường mật.

Ông Tùng đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội xét nghiệm máu ghi nhận các chỉ dấu CA 19-9 và CEA tăng cao. TS.BS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, nghi ngờ ung thư, sinh thiết ghi nhận khối u có cấu trúc phức tạp. Phần lớn là u máu gan thể hang lành tính, song bên trong khối u này có những ống nhỏ thuộc đường mật kèm các tế bào bất thường có nhân lớn, một số vùng hoại tử, cho thấy tiềm ẩn tổn thương ác tính.

Kết quả xét nghiệm hóa mô miễn dịch xác định ông Tùng mắc ung thư biểu mô đường mật, tồn tại xen kẽ trong khối u máu thể hang lành tính ở gan. Bác sĩ khoa Ung bướu tiếp tục đánh giá giai đoạn ung thư và điều trị phù hợp cho người bệnh.

Kỹ thuật viên thao tác trên máy nhuộm hóa mô miễn dịch. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Khanh, u máu gan là tổn thương lành tính phổ biến do các mạch máu tăng sinh, thường không gây triệu chứng và ít ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ít gặp, tổn thương ác tính có thể xuất hiện xen kẽ trong nền u máu khiến ranh giới giữa mô lành và mô bệnh khó phân biệt trên hình ảnh học, nhất là ở giai đoạn sớm. Khối u ác tính còn nhỏ, chưa gây biểu hiện lâm sàng rõ ràng, bệnh dễ bị bỏ sót.

Ung thư biểu mô đường mật trong gan (ICC) chiếm khoảng 8-10% tổng số trường hợp ung thư đường mật và khoảng 10-20% khối u gan ác tính nguyên phát. "Trường hợp ICC xuất hiện xen kẽ hoặc bị che lấp bởi các tổn thương gan lành tính như u máu gan ít gặp", bác sĩ Khanh nói.

Ở giai đoạn sớm, dấu hiệu ung thư đường mật gồm tăng men gan, đau tức hạ sườn phải hay vàng da có thể rất mờ nhạt hoặc chưa xuất hiện rõ ràng. Bác sĩ Khanh khuyên mọi người không nên chủ quan trước những biểu hiện bất thường của cơ thể, dù thoáng qua. Nên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám khi có triệu chứng bất thường. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và điều trị kịp thời giúp tăng cơ hội điều trị triệt căn, đồng thời giảm nguy cơ biến chứng, tái phát.

Duy trì lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn giàu rau xanh, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng, sinh hoạt điều độ... cũng là cách hỗ trợ bảo vệ gan, giảm nguy cơ các bệnh lý ác tính đường mật.

Ly Nguyễn

* Tên người bệnh đã được thay đổi