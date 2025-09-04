U máu gan là khối u lành tính ở gan, u nhỏ không có triệu chứng còn loại lớn hơn có thể gây đau hoặc khó chịu.

Định nghĩa U máu gan là khối u lành tính được tạo thành từ các mạch máu. Một số u máu xuất hiện bên ngoài da, trong khi số khác phát triển bên trong cơ thể, bao gồm cả trên các cơ quan như gan. U máu thường có đường kính dưới 5 cm.

Triệu chứng U máu gan rất ít khi gây ra triệu chứng vì các khối u có kích thước nhỏ, đơn độc. Tuy nhiên, nếu khối u máu có đường kính lớn hơn 4 cm có thể gây ra các triệu chứng sau: Khó chịu và đầy bụng

Buồn nôn

Chán ăn

Đau

Cảm giác no sau khi ăn một bữa nhỏ Trong trường hợp nghiêm trọng, khối u máu lớn có thể bị vỡ, ảnh hưởng đến chức năng các cơ quan và gây chảy máu ổ bụng hoặc máu tụ lan rộng, có thể dẫn đến suy tim, gây tử vong.

Nguyên nhân Hiện vẫn chưa xác định chắc chắn nguyên nhân gây ra u máu gan. Trong một số trường hợp, u máu gan có thể xuất hiện từ khi sinh ra, nhưng cũng có thể phát triển ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời. Tình trạng này phổ biến hơn ở người 30-50 tuổi và có nhiều khả năng xảy ra ở nữ giới hơn nam giới.

Chẩn đoán Các xét nghiệm hình ảnh có thể giúp chẩn đoán bao gồm siêu âm, chụp CT, chụp MRI.

Điều trị U máu thường không cần điều trị và ít có nguy cơ phát triển thành ung thư gan. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí, kích thước và số lượng, một số u máu có thể gây ra vấn đề. Thông thường, bác sĩ chỉ định điều trị u máu khi u lớn và gây ra các triệu chứng bao gồm: Dùng thuốc như corticosteroid

Chặn nguồn cung cấp máu cho u máu

Phẫu thuật cắt bỏ u máu

Ghép gan

Biến chứng U máu gan ít khi gây ra biến chứng mặc dù u máu lớn hoặc nhiều u máu có thể gây ra các triệu chứng đau đớn hoặc khó chịu. Tuy nhiên, người đang mang thai hoặc đang dùng thuốc có chứa nội tiết tố nữ estrogen như một số thuốc tránh thai, có nhiều khả năng gặp phải các biến chứng do u máu gan. Nguyên nhân có thể là do estrogen khiến u máu gan to ra. Trong thời kỳ mang thai, estrogen tăng lên. Phụ nữ bị u máu gan vẫn có thể mang thai nhưng cần trao đổi với bác sĩ. Bảo Bảo (Theo Medical News Today)