Tưởng viêm phổi, hóa nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'

Hà NộiÔng Hùng, 61 tuổi, sốt rét run người, bác sĩ chẩn đoán nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (còn gọi "vi khuẩn ăn thịt người") gây bệnh Whitmore.

Ông Hùng tiền sử lao màng phổi, đã điều trị 8 tháng. Trong chuyến du lịch đến Hà Nội, ông sốt gần 40 độ, mệt mỏi, đau đầu, thi thoảng ho, nghĩ viêm phổi tái phát nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám. Kết quả chụp X-quang cho thấy hình ảnh đám mờ ở phổi trái, phải, chỉ số bão hòa oxy SpO2 94% (mức bình thường trên 95%), có dấu hiệu suy hô hấp, ông được bác sĩ sử dụng kháng sinh, thuốc điều trị triệu chứng cắt cơn sốt, ổn định hô hấp.

ThS.BS Đặng Thành Đô, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết kết quả nuôi cấy vi khuẩn trong máu sau đó cho thấy ông Hùng nhiễm Burkholderia pseudomallei, còn gọi là vi khuẩn "ăn thịt người" gây bệnh Whitmore. Tỷ lệ tử vong do bệnh Whitmore khoảng 40-60%, dạng nhiễm khuẩn huyết như của ông Hùng là thể bệnh nguy hiểm và dễ tử vong hơn. Vi khuẩn này có khả năng kháng kháng sinh rất cao khiến bệnh khó điều trị, dễ tái phát. Do đó, bệnh nhân được thực hiện kháng sinh đồ nhằm kiểm tra độ nhạy của vi khuẩn với các loại kháng sinh hiện có.

Ông Hùng được truyền tĩnh mạch kháng sinh liều cao trong ba tuần để diệt khuẩn cấp tính, kiểm soát nhiễm trùng huyết. Ông đáp ứng tốt với phác đồ, hết sốt, điều trị ngoại trú với kháng sinh đường uống trong ba tháng tiếp theo. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Bác sĩ Đô khám và tư vấn bệnh nhân nội trú. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei xâm nhập vào cơ thể gây nhiều thể lâm sàng khác nhau. Triệu chứng của bệnh gồm sốt cao, suy hô hấp, hạ huyết áp, viêm khớp, loét hoại tử một hay nhiều vùng da trên người. Theo bác sĩ Đô, trường hợp của ông Hùng, bệnh Whitmore có triệu chứng dễ bị nhầm với viêm phổi thông thường, khiến bệnh chậm được chẩn đoán. Một số người mắc bệnh Whitmore kèm áp xe phổi, tràn dịch màng phổi, giống lao hoặc viêm phổi mủ.

Bệnh Whitmore tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Australia và Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Bệnh thường gặp ở nam 40-60 tuổi, trẻ nhỏ ít gặp hơn, xuất hiện nhiều trong mùa mưa. Bệnh Whitmore chưa có vaccine phòng bệnh. Biện pháp phòng ngừa chính là tránh tiếp xúc trực tiếp với đất, nguồn nước bị nhiễm khuẩn bằng cách sử dụng đồ bảo hộ lao động như mang găng tay, đi ủng. Người có vết thương ngoài da tránh để vết thương tiếp xúc với đất hoặc nước bẩn khi chưa lành hoàn toàn. Không ăn thức ăn hoặc dùng nước uống chưa qua xử lý vì có thể nhiễm vi khuẩn. Khi ra ngoài, cần mang khẩu trang bảo vệ đường hô hấp.

Khuê Lâm

* Tên nhân vật đã được thay đổi