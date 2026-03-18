Tưởng suy nhược tuổi già hóa lao phổi

TP HCMÔng Bảo, 70 tuổi, mệt mỏi, giảm 18 kg trong hai tháng, ho khan, nay xét nghiệm xác định mắc lao phổi giai đoạn tiến triển.

Chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy phổi trái của ông Bảo có nhiều vùng tổn thương với hang lao lớn, giãn phế quản, nốt tổn thương rải rác khắp hai phổi. Xét nghiệm đờm xác định nhiễm lao phổi với tải lượng vi khuẩn cao, xét nghiệm máu ghi nhận chỉ số nhiễm trùng tăng. Người bệnh ăn kém, mất ngủ nhiều ngày, bệnh nền đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp.

ThS.BS.CKI Nguyễn Thanh Thùy, khoa Nội Tổng hợp, chỉ định điều trị cách ly bệnh nhân, xây dựng phác đồ nhằm tiêu diệt vi khuẩn lao, đồng thời kiểm soát viêm phổi bội nhiễm bằng kháng sinh. Đây là giai đoạn quan trọng để nhanh chóng loại bỏ vi khuẩn, ngăn tổn thương thêm nhu mô phổi và hạn chế lây lan ra cộng đồng.

Bác sĩ Thùy thăm khám cho ông Bảo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng ho và đau tức ngực giảm dần, ông Bảo ăn ngon miệng hơn, các chỉ số xét nghiệm cải thiện. Người bệnh được xuất viện và tiếp tục dùng thuốc kháng lao trong 6 tháng, cần tuân thủ đúng phác đồ, không tự ý ngưng thuốc để tránh nguy cơ tái phát hoặc kháng thuốc.

Bệnh lao phổi thường tấn công khi hệ miễn dịch suy yếu, đặc biệt là ở người mắc bệnh nền như tiểu đường, suy dinh dưỡng hoặc người già. Triệu chứng bệnh lao dễ nhầm lẫn với viêm phế quản thông thường. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện sớm, vi khuẩn lao sẽ tạo hang dẫn đến hoại tử phổi, lan tràn hai phổi gây ho ra máu, tử vong nhanh.

Theo báo cáo của Chương trình chống lao quốc gia, Việt Nam ghi nhận khoảng 182.000 ca lao mới mỗi năm. Trong đó, 9.900 trường hợp mắc lao kháng thuốc và khoảng 11.000 người tử vong vì căn bệnh này. Nước ta đứng thứ 12 trong danh sách 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới.

Bác sĩ Thùy khuyến cáo người dân khám sức khỏe tổng quát định kỳ, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính. Nếu sụt cân không rõ nguyên nhân, ho kéo dài trên hai tuần hay mệt mỏi thường xuyên cần đi khám để tìm nguyên nhân. Phát hiện sớm giúp rút ngắn thời gian điều trị, bảo tồn chức năng phổi.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi