Tưởng bệnh trĩ hóa ung thư đại tràng

TP HCMÔng Tùng, 78 tuổi, đi đại tiện lẫn máu tưởng do bệnh trĩ, nội soi phát hiện khối ung thư chiếm toàn bộ lòng đại tràng.

Khoảng hai tuần gần đây, ông Tùng bị táo bón nặng, nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy một u sùi khoảng 3,5 cm chiếm toàn bộ chu vi đại tràng, bề mặt dễ chảy máu. Ở trực tràng có một polyp 1,5 cm lành tính, được bác sĩ cắt trong khi nội soi.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Công Khánh, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết đại tiện ra máu là dấu hiệu xảy ra ở cả bệnh trĩ và ung thư đại tràng, khiến nhiều người nhầm lẫn, bỏ lỡ cơ hội điều trị ung thư sớm. Khối u ở đại tràng phát triển lớn sẽ gây hẹp đường đi trong đại tràng khiến bệnh nhân táo bón kéo dài. Bề mặt của khối u dễ tổn thương, trầy xước do đại tràng co bóp khi đại tiện nên dễ chảy máu. Kết quả chụp CT xác định ung thư đại tràng xuống, giai đoạn T4a (khối u đã xâm lấn đến lớp thanh mạc), bác sĩ nghi ngờ có di căn hạch.

Các cánh tay robot hỗ trợ bác sĩ cắt u, nạo vét hạch cho ông Tùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi bằng robot cắt đại tràng trái kết hợp nạo vét hạch triệt để cho người bệnh. Đây là phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu với những vết mổ nhỏ khoảng 0,5-1 cm, giúp tăng tỷ lệ điều trị triệt căn, tránh tổn thương các cơ quan lân cận, hỗ trợ phục hồi nhanh sau mổ.

Bác sĩ điều khiển các cánh tay robot phẫu tích các mạch máu nuôi phần đại tràng chứa u và nạo vét 18 hạch. Tiếp theo, êkíp cắt ngang đại tràng chứa u, sau đó nối hai đầu đại tràng bằng máy khâu nối (stapler) hoàn toàn trong ổ bụng (không cần rạch da để làm miệng nối bên ngoài).

Hậu phẫu, ông Tùng ít đau, có thể đi lại, ăn cháo, sinh hoạt bình thường, xuất viện sau 5 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư giai đoạn pT3N0, tế bào ung thư đã phát triển đến lớp cơ. 18 hạch được nạo vét không có di căn, tế bào ung thư chưa thâm nhập mạch máu hoặc thần kinh. Người bệnh đã được phẫu thuật điều trị triệt căn, không cần hóa hay xạ trị bổ sung nhưng phải duy trì khám sức khỏe định kỳ.

Ông Tùng đi lại bình thường sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư đại tràng phổ biến, đang có xu hướng gia tăng, đây là kết quả của sự đột biến gene trong tế bào niêm mạc đại tràng, khiến các tế bào này phát triển và phân chia mất kiểm soát. Ghi nhận của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan), Việt Nam có hơn 14.000 ca mắc mới và hơn 7.500 ca tử vong do ung thư đại trực tràng vào năm 2022.

Bác sĩ Khánh cho hay phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có thể cắt hớt hoặc tách niêm mạc (EMR/ESD), phẫu thuật triệt căn với tiên lượng sống sau 5 năm đến 85-90%. Trường hợp này, người bệnh phát hiện ở giai đoạn không còn sớm nên phải điều trị bằng phẫu thuật kèm nạo vét hạch.

Ung thư đại tràng ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng hoặc rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa thông thường khác khiến người bệnh không đi khám. Triệu chứng cảnh báo ung thư đại trực tràng thường gặp như rối loạn thói quen đại tiện, táo bón, đại tiện ra máu đỏ sẫm, phân đen kèm chất nhờn, đau bụng, đầy hơi, chứng bụng... Trong khi đó, triệu chứng bệnh trĩ là đi đại tiện ra máu đỏ tươi, thường nhỏ giọt hoặc thành tia, kèm đau rát, ngứa hậu môn. Người bệnh ít sụt cân và mệt mỏi như ung thư đại tràng.

Bác sĩ Công Khánh khuyên mỗi người nên duy trì lối sống, vận động và ăn uống khoa học và tầm soát ung thư đường tiêu hóa định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh. Người thuộc nhóm nguy cơ trung bình được khuyến nghị bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng từ tuổi 45. Người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, tiền sử mắc polyp tuyến hoặc các bệnh lý viêm ruột mạn tính nên tầm soát sớm hơn. Khi có bất kỳ triệu chứng chảy máu hoặc thay đổi thói quen đại tiện (táo bón, rối loạn tiêu hóa, phân dẹt, mót rặn), nên khám với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa.

Quyên Phan