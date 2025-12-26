Tư thế ngủ ảnh hưởng thế nào đến cột sống

Ngủ đúng tư thế giúp cột sống và cơ thể phục hồi, trong khi ngủ sai tư thế có thể gây đau mỏi, tạo áp lực lên xương khớp và làm nặng bệnh.

BS.CKI Đào Phạm Thái Sơn, chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết tư thế ngủ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe cột sống. Tư thế ngủ đúng giữ cột sống ở đường cong tự nhiên, giảm áp lực lên các đốt sống và dây chằng. Trong khi đó, ngủ sai tư thế có thể làm mất cân bằng cột sống, gây đau nhức cơ thể, mỏi cổ vai gáy, đau lưng, làm căng cơ, chèn ép dây thần kinh... Về lâu dài có thể gây thoát vị đĩa đệm do áp lực tác động không đều lên đĩa đệm và các khớp, làm trầm trọng thêm các vấn đề về lưng (nếu có).

Để bảo vệ cột sống, bác sĩ gợi ý một số tư thế như sau:

Nằm ngửa, kê gối dưới cổ là một trong những tư thế ngủ tốt nhất cho cột sống. Nằm ngửa giúp phân bổ trọng lượng đều khắp cơ thể và giữ đầu, cổ, cột sống ở tư thế trung tính. Kê gối nhỏ dưới cổ để duy trì đường cong tự nhiên của lưng dưới, giảm áp lực lên cột sống.

Nằm nghiêng, kẹp gối nhỏ giữa hai đầu gối giữ chân trên không bị lệch khỏi trục cột sống, giúp căn chỉnh cột sống, giữ cho hông, xương chậu và cột sống thẳng hàng. Nhờ đó, giảm áp lực lên lưng, hông và đầu gối, các cơ được thả lỏng và cải thiện lưu thông máu, ngăn ngừa tê bì, giảm đau thần kinh tọa. Tư thế này đặc biệt hữu ích cho phụ nữ mang thai, người bị đau lưng, hông

Tư thế ngủ tốt có thể giảm đau mỏi cột sống. Ảnh minh họa: Ngọc Phạm

Dưới đây là những tư thế ngủ nên tránh.

Nằm sấp buộc đầu phải xoay sang một bên trong thời gian dài để thở, gây căng cơ cổ và chèn ép các dây thần kinh ở khu vực này. Sự sai lệch tư thế kéo dài có thể kích ứng dây thần kinh, tăng nguy cơ hoặc làm trầm trọng thêm nếu người bệnh đã bị thoát vị đĩa đệm cổ. Tư thế này cũng làm cột sống cong vẹo bất thường, mất đường cong sinh lý tự nhiên, tăng nguy cơ đau lưng.

Tư thế bào thai là kiểu nằm nghiêng, co hai chân về ngực, lưng cong, có thể mang lại cảm giác thoải mái tạm thời. Song duy trì trong thời gian dài khiến cột sống bị kéo giãn và căng cơ lưng, dẫn đến đau lưng dưới, lệch cột sống. Các cơ cổ và khớp cũng bị ảnh hưởng, gây tê cứng và đau mỏi.

Bác sĩ Sơn giải thích tình trạng chức năng cột sống cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Để hỗ trợ cột sống, ngoài tư thế ngủ, bác sĩ Sơn khuyên cần chú ý đến chất lượng nệm. Nên sử dụng loại có độ cứng trung bình, không quá cứng hoặc quá mềm để nâng đỡ cột sống tốt, đảm bảo đường cong sinh lý tự nhiên.

Người bệnh nên đi khám sức khỏe định kỳ hoặc ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau lưng, đau lan xuống tay chân, giảm khả năng vận động... để phát hiện và điều trị kịp thời bệnh lý cột sống, tránh biến chứng nghiêm trọng.

Phi Hồng