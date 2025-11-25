Cong vẹo cột sống có tái phát không?

Con tôi 14 tuổi, bị cong vẹo cột sống nhẹ đã điều trị, cải thiện bằng cách đeo đai và dùng thuốc. Tình trạng này có tái phát không? (Mai Hương, TP HCM)

Trả lời:

Cong vẹo cột sống có thể tái phát dù đã điều trị thành công (kể cả phẫu thuật) nếu không chăm sóc và bảo vệ chức năng cột sống đúng cách. Nguy cơ tái phát cao ở thanh thiếu niên do xương vẫn đang phát triển và ở người lớn tuổi do quá trình lão hóa tự nhiên. Do đó, sau điều trị, con bạn vẫn cần tiếp tục bảo vệ cột sống bằng cách sinh hoạt đúng tư thế, không đặt áp lực lớn lên cột sống, nhất là phần lưng dưới. Đây được xem là một trong những yếu tố làm cho cột sống dễ bị cong vẹo hoặc mắc các bệnh lý khác.

Để ngăn ngừa cong vẹo cột sống tái phát, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn những bài tập phù hợp cần tăng cường sức mạnh và sự dẻo dai cho các nhóm cơ ở lưng, cổ, vai thông qua vận động. Bạn có thể cân nhắc cho con bơi lội để giảm sức nặng của cơ thể lên các khớp, giảm áp lực cho hệ xương khớp và các đốt sống bị tổn thương; tăng tuần hoàn máu đến nuôi xương, giúp xương chắc khỏe hơn. Người bệnh đi khám định kỳ hoặc ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường để theo dõi, kịp thời điều trị.

Bác sĩ Sơn giải thích tình trạng cột sống cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Dù người bệnh mắc cong vẹo cột sống lần đầu hay tái phát, các phương pháp điều trị đều tập trung vào giảm đau (nếu có), cải thiện sức mạnh và độ dẻo dai của cột sống. Thông thường, người bệnh được điều trị bảo tồn bằng cách uống thuốc để giảm triệu chứng, đeo đai cố định để dần điều chỉnh cột sống về đúng vị trí, tập vật lý trị liệu nhằm tăng sự linh hoạt và sức mạnh cho vai, cổ, các nhóm cơ lưng, ổn định lại cấu trúc cột sống. Nếu bị cong vẹo cột sống nặng, đau nghiêm trọng và dai dẳng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc hô hấp, không đáp ứng các phương pháp điều trị nội khoa, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật.

Bác sĩ Sơn (thứ hai bên phải) phẫu thuật điều trị cột sống cong vẹo cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật điều trị các bệnh lý cột sống, trong đó có cong vẹo cột sống đòi hỏi sự chính xác cao độ, vì chỉ với những sai sót nhỏ cũng có thể làm tổn thương thần kinh, dẫn tới liệt. Do đó, khi điều trị cong vẹo cột sống, bạn nên đến các bệnh viện có chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình hoặc thần kinh cột sống để được điều trị đúng cách.

Các cơ sở y tế này thường được trang bị hệ thống máy móc hiện đại để tăng mức độ an toàn trong phẫu thuật như dao cắt xương siêu âm cắt bỏ cấu trúc xương bằng sóng siêu âm cao tần, máy theo dõi chức năng tủy sống trong lúc mổ, hệ thống chụp X-quang liên tục C-Arm... Nhờ đó, bác sĩ có thể thao tác nhanh chóng và chính xác đồng thời tránh được các tổn thương thần kinh, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm. Sau mổ, người bệnh ít đau và phục hồi nhanh hơn.

BS.CKI Đào Phạm Thái Sơn

Đơn vị Phẫu thuật Cột sống

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7