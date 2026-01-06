Từ Mỹ về Việt Nam mổ cột sống

TP HCMÔng Sang, 60 tuổi, về Việt Nam mổ cột sống lần ba, bác sĩ đánh giá tình trạng phức tạp do thoát vị đĩa đệm, gãy mấu khớp, hẹp ống sống.

Ông Sang bị tai nạn 10 năm trước khiến cột sống tổn thương, phẫu thuật hai lần song bệnh chuyển nặng, hai chân gần như không thể cử động, tê chân và teo cơ. Kết quả chụp X-quang, CT và MRI cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy ông Sang bị thoát vị đĩa đệm nghiêm trọng, dây vàng chằng phì đại, gãy mấu khớp gây hẹp ống sống gần như hoàn toàn và chèn ép thần kinh rất nặng, nhất là ở đốt sống thắt lưng L3-L4, L4-L5.

BS.CKII Nguyễn Đình Quang, khoa Phẫu thuật Cột sống, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, cho biết phẫu thuật là giải pháp duy nhất giúp ông Sang khôi phục khả năng vận động, tránh nguy cơ liệt vĩnh viễn hai chân và tiêu tiểu không tự chủ. Tuy nhiên, đây là ca phẫu thuật rất phức tạp vì sau hai lần mổ trước đã hình thành các mô sẹo xơ, khiến cột sống, thần kinh, mạch máu và các cơ quan lân cận dính chùm vào nhau, khó bóc tách để tiếp cận cấu trúc giải phẫu, nguy cơ cao tổn thương.

Kết quả chụp MRI cho thấy ống sống của người bệnh bị chèn ép rất nặng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hội chẩn, bác sĩ Quang chỉ định mổ cho ông Sang bằng phương pháp hàn xương liên thân đốt sống thắt lưng xuyên lỗ liên hợp (TLIF). Đây là kỹ thuật mổ áp dụng phổ biến trong phẫu thuật cột sống, giải ép và cố định các đốt sống ở lưng bằng cách thay đĩa đệm hỏng bằng đĩa đệm nhân tạo và ghép xương của bản thân. Ống sống của người bệnh được mở rộng, giải phóng rễ thần kinh khỏi tình trạng bị chèn ép, sau đó cố định lại bằng vít chân cung để tạo sự ổn định cho cột sống. Ca mổ kéo dài gần 8 tiếng.

Ngày đầu sau mổ, ông Sang giảm đáng kể cảm giác tê và có thể cử động được phần đùi, bắt đầu tập đi lại và rời khỏi xe lăn vào ngày thứ ba. Bác sĩ Quang tiên lượng sau 3-6 tháng, người bệnh có thể phục hồi và đi lại như bình thường. Trong thời gian này, ông cần tích cực tập phục hồi chức năng để cải thiện tình trạng teo cơ do hạn chế vận động trong thời gian dài.

Ông Sang tự đi lại sau 3 ngày phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tổn thương cột sống do tuổi tác hoặc chấn thương khá phố biển. Khi xảy ra chấn thương, người bệnh nên sớm đến các cơ sở y tế có chuyên khoa sâu về cột sống để được điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng, phục hồi nhanh, tiết kiệm thời gian và chi phí. Bác sĩ Quang cho hay nhờ đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật và năng lực chuyên môn của phẫu thuật viên, tỷ lệ điều trị thành công các bệnh lý cột sống ở Việt Nam rất cao, thu hút nhiều người bệnh từ nước ngoài về điều trị.

Phi Hồng