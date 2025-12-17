Vì sao người già dễ bị biến dạng cột sống?

Gù lưng, cong vẹo là những biến dạng cột sống thường gặp ở người cao tuổi do quá trình lão hóa tự nhiên gây ra.

ThS.BS.CKI Vũ Đức Thắng, khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khi cơ thể già đi, quá trình lão hóa tự nhiên sẽ gây ra loãng xương và thoái hóa cột sống, khiến lưng gù xuống hoặc cột sống cong vẹo. Loãng xương gây còng lưng do mật độ xương giảm, các đốt sống dần yếu đi, dễ bị xẹp lún và biến dạng. Khi các đốt sống xẹp, chiều cao giảm đi và tư thế tự nhiên của cột sống bị thay đổi, khiến lưng người bệnh khom hoặc gù.

Thoái hóa cột sống dẫn đến nhiều bệnh lý như thoát vị đĩa đệm, hình thành gai xương, chèn ép thần kinh... gây đau đớn dai dẳng, tê yếu tay chân và ảnh hưởng khả năng vận động. Lúc này, để giảm các triệu chứng khó chịu, người bệnh có thể đi vẹo người sang bên, lâu dài dẫn đến cong vẹo cột sống.

Bác sĩ Thắng giải thích tình trạng cột sống cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy mức độ cong vẹo, gù cột sống, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp điều trị khác nhau. Trường hợp vừa và nhẹ, người bệnh có thể được điều trị bằng thuốc giảm đau, vật lý trị liệu, đeo nẹp chỉnh hình.

Trường hợp nặng, bác sĩ có thể đề nghị phẫu thuật để ổn định và làm thẳng cột sống, ví dụ cắt bỏ một phần xương, đĩa đệm hoặc hợp nhất các đốt sống, bơm xi măng... Người cao tuổi thường có các bệnh nền kèm theo nên trước khi phẫu thuật có thể cần làm các xét nghiệm, chụp chiếu đánh giá các chỉ số nội khoa và tình trạng sức khỏe tổng thể. Do đó, bác sĩ Thắng khuyên người cao tuổi nên đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế đa khoa để chẩn đoán toàn diện và phối hợp các phương pháp điều trị hiệu quả.

Với sự hỗ trợ của máy móc hiện đại như dao cắt xương siêu âm, máy theo dõi chức năng tủy sống trong lúc mổ, hệ thống chụp X-quang liên tục C-Arm... các ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng và an toàn hơn, tránh được các tổn thương thần kinh, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm. Thông thường, ngày đầu tiên sau mổ, người bệnh giảm đau đáng kể và có thể tập vật lý trị liệu.

Phim chụp X-quang trước (trái) và sau phẫu thuật bắt vít điều chỉnh cong vẹo cột sống của một người bệnh cao tuổi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thắng cho biết biến dạng cột sống ở người cao tuổi có thể phòng ngừa. Người bệnh không nên tự ý dùng thuốc, cần khám sức khỏe định kỳ hoặc ngay khi phát hiện bất thường. Đặc biệt, phụ nữ sau mãn kinh và nam giới trên 70 tuổi nên tầm soát loãng xương ít nhất mỗi năm một lần để phát hiện sớm bệnh, từ đó có phương pháp kiểm soát kịp thời, duy trì sức khỏe xương.

Trong sinh hoạt hàng ngày, hãy ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đủ canxi và vitamin D, tăng cường thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như vitamin C và E. Người cao tuổi cũng cần vận động thường xuyên để duy trì sự chắc khỏe, dẻo dai và linh hoạt cho hệ cơ xương khớp. Một số hình thức vận động vừa sức như đi bộ, tập dưỡng sinh, bơi lội...

Phi Hồng