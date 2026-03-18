TP HCMBà Victoria, 73 tuổi, đau gối dữ dội, không thể đi lại, từ Mỹ đến Việt Nam thay khớp gối.

Bác sĩ ở Mỹ chưa chỉ định mổ, tuy nhiên do đau nhiều bà Victoria được người quen giới thiệu sang Việt Nam đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị. ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, chẩn đoán bà Victoria bị thoái hóa khớp gối mạn tính giai đoạn 4 - giai đoạn nghiêm trọng nhất của bệnh. Sụn khớp gần như không còn nguyên vẹn, các đầu xương chạm trực tiếp vào nhau và dịch viêm do thoái hóa gây đau và cứng khớp.

Người bệnh phải thay đổi dáng đi để giảm đau nhưng vô tình làm tăng áp lực lên cột sống thắt lưng, gây đau và chèn ép thần kinh tọa. Hậu quả là cơ đùi hai bên yếu đi, trong thời gian dài không đi lại được nhiều nên cơ tứ đầu đùi bắt đầu teo lại. Bà không thể lên xuống cầu thang, hay đi đoạn đường dài quá vài chục mét và rất dễ té ngã.

Hình X-quang cho thấy sụn khớp gối của bà Victoria gần như không còn, hai đầu xương ma sát vào nhau. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các phương pháp điều trị bảo tồn như dùng thuốc và tập vật lý trị liệu không còn hiệu quả, bà Victoria được chỉ định phẫu thuật thay khớp gối sớm bằng kỹ thuật đường mổ dưới cơ rộng trong. Đây là kỹ thuật cải tiến trong thay khớp gối, khi mổ, bác sĩ tiếp cận khớp bằng cách vén cơ và đi qua khoảng trống dưới cơ rộng trong, sau đó mài và loại bỏ phần xương, sụn hư hỏng, thay khớp nhân tạo vào. Toàn bộ cơ rộng trong, cơ tứ đầu đùi của người bệnh được bảo tồn, nhờ đó không ảnh hưởng cơ chế gấp duỗi gối, ít mất máu, ít đau và phục hồi nhanh hơn.

Ngày đầu sau mổ, bà Victoria giảm đau đáng kể, tập phục hồi chức năng cho cả khớp gối và cột sống. Bà xuất viện 2 ngày sau đó, tái khám định kỳ để bác sĩ đánh giá tình trạng phục hồi và kịp thời xử lý nếu xảy ra biến chứng. Bà cần tầm soát đo mật độ xương để điều trị toàn diện. Nếu bỏ qua tình trạng loãng xương, khớp gối nhân tạo có nguy cơ mất ổn định lâu dài, ảnh hưởng khả năng vận động.

Tái khám sau hai tuần, bà Victoria cơ bản đã vận động trở lại với nhịp sống bình thường.

Bác sĩ Khoa Học hướng dẫn bà Victoria tập đi lại trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Học, thoái hóa khớp là một phần của quá trình lão hóa tự nhiên nên khó chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách có thể giúp kiểm soát bệnh, ngăn ngừa các biến chứng làm giảm chất lượng cuộc sống.

Phi Hồng