Khớp gối nhân tạo có dùng vĩnh viễn không?

Tôi bị thoái hóa khớp gối nặng, được tư vấn phải thay khớp nhân tạo. Quy trình như thế nào, có dùng vĩnh viễn không? (Nguyễn Tín, Tiền Giang)

Trả lời:

Phẫu thuật thay khớp gối thường được chỉ định cho các trường hợp tổn thương, hư hỏng nặng ở khớp gối do bệnh thoái hóa khớp, di chứng biến dạng vùng khớp gối sau chấn thương hay các nguyên nhân khác.

Trước khi phẫu thuật, bác sĩ sử dụng phần mềm TraumaCAD chuyên dụng trong thay khớp để tính toán và lựa chọn kích thước khớp nhân tạo phù hợp với anh dựa trên kết quả chụp X-quang, MRI... Điều này giúp đảm bảo khớp gối nhân tạo có cấu trúc và tầm vận động giống với khớp gối tự nhiên nhất.

Với phẫu thuật này, bác sĩ rạch mở khớp gối, cắt bỏ phần đầu xương đã bị hư hại và tái tạo bằng vật liệu nhân tạo để bảo vệ, tránh tình trạng các đầu xương tiếp xúc trực tiếp với nhau khi di chuyển. Nhờ đó, hạn chế tối đa đau đớn, đồng thời sửa chữa các biến dạng của khớp, trục chi. Với sự hỗ trợ của robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), việc thay khớp gối trở nên an toàn với độ chính xác ngày càng cao hơn.

Bác sĩ Thành giải thích về quy trình thay khớp gối cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Tuổi thọ của khớp gối nhân tạo trung bình 15-20 năm, song trên thực tế tùy thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng của khớp nhân tạo, mức độ hoạt động và cách chăm sóc khớp gối. Đa số người bệnh không cần phải thay lại khớp nếu không xuất hiện biến chứng.

Sau thay khớp gối, anh có thể đi lại thoải mái gần giống như trước khi mắc bệnh, nhanh chóng khôi phục vận động và xuất viện chỉ sau 2 - 3 ngày.

ThS.BS.CKI Lê Nhật Thành

Chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7