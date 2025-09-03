Trẻ viêm tiểu phế quản có nên ở phòng máy lạnh?

Con tôi 2 tuổi hay tái phát viêm tiểu phế quản. Trời nắng nóng, tôi có thể bật máy lạnh phòng bé thường xuyên được không? (Mai Lan, TP HCM)

Trả lời:

Viêm tiểu phế quản là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới 2 tuổi. Trẻ bị viêm tiểu phế quản vẫn có thể nằm máy lạnh - môi trường thoải mái, giúp bé dễ chịu hơn. Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý sử dụng máy lạnh đúng cách do hệ hô hấp của trẻ thường nhạy cảm hơn bình thường, tránh bệnh dễ chuyển nặng.

Để đảm bảo an toàn, phụ huynh nên duy trì nhiệt độ phòng ở mức 26-28 độ C, không chênh lệch quá lớn với nhiệt độ bên ngoài (chênh không quá 7 độ C), tránh điều chỉnh nhiệt độ quá thấp, nhất là vào ban đêm. Trẻ nên nằm ở góc khuất luồng gió máy lạnh thổi ra, chỉnh hướng gió hướng lên trần nhà, không mở thêm quạt trong phòng máy lạnh để luồng gió vào người của trẻ. Trẻ mặc quần áo dài tay, mang tất, đội mũ bằng chất liệu thoáng mát hoặc đắp chăn mỏng để giữ ấm cơ thể, đặc biệt là phần ngực.

Bác sĩ Châu đang khám cho bệnh nhi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Gia đình nên dùng máy tạo độ ẩm hoặc đặt một chậu nước nhỏ trong phòng để tăng cường độ ẩm trong phòng, nhỏ vài giọt nước muối sinh lý vào mũi để giữ ẩm đường hô hấp cho trẻ. Không để trẻ ra và vào phòng máy lạnh đột ngột. Trước khi đưa trẻ ra ngoài, nên tắt máy lạnh và đợi 10-15 phút để nhiệt độ phòng tăng dần, giúp cơ thể trẻ thích nghi từ từ với nhiệt độ mới, tránh sốc nhiệt. Cha mẹ cũng không để trẻ nằm trong phòng máy lạnh suốt 24 tiếng, nên hẹn giờ thiết bị hoạt động đến khoảng 3h, 4h sau đó tự tắt. Nên vệ sinh máy lạnh định kỳ, ít nhất 1-2 tháng một lần để tránh bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc tích tụ gây hại cho hô hấp của trẻ.

Khi trẻ viêm tiểu phế quản, cha mẹ cần vệ sinh, làm sạch mũi, họng thường xuyên bằng nước muối sinh lý, cho trẻ bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, bù đủ nước điện giải... giúp trẻ phục hồi nhanh hơn. Nếu trẻ có các dấu hiệu ho nhiều, khó thở, tím tái, thở nhanh, thở rút lõm ngực, sốt cao không hạ, mệt mỏi, ngủ li bì, khó đánh thức... phụ huynh cần đưa con đến bệnh viện có chuyên Nhi để khám.

BS.CKI Nguyên Đông Bảo Châu

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM