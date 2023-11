Trào ngược thực quản do rối loạn chức năng co thắt

TP HCMÔng Tuấn, 55 tuổi, trào ngược dạ dày thực quản gần một năm không khỏi, bác sĩ đo áp lực nhu động thực quản phát hiện tắc nghẽn vùng nối thực quản dạ dày.

Ngày 1/11, ThS.BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết ông Tuấn tái khám hàng tháng, ợ nóng kéo dài không bớt. Nội soi kiểm tra tổn thương cũ ở dạ dày và đo áp lực nhu động thực quản (High-resolution manometry - HRM) cho thấy tắc nghẽn vùng nối thực quản dạ dày do bệnh co thắt tâm vị giai đoạn sớm. Đây là dạng rối loạn chức năng cơ thắt thực quản dưới siết chặt làm thực quản không thể đẩy thức ăn xuống dạ dày, rất khó phát hiện qua nội soi bình thường.

Ông Tuấn từng khám tại bệnh viện vào tháng 6 do đau thượng vị (trên rốn), buồn nôn, tức ngực kèm rối loạn lo âu, căng thẳng. Kết quả nội soi viêm teo niêm mạc dạ dày, có nghịch sản biểu mô (dấu hiệu tiền ung thư) mức độ thấp và bệnh trào ngược dạ dày - thực quản.

Người bệnh được điều trị bằng thuốc nhằm giảm tiết chế axit dạ dày, điều hòa tình trạng trào ngược, điều trị viêm teo niêm mạc, kết hợp điều hòa thần kinh và giảm đầy hơi, chướng bụng. Người bệnh ưu tiên dùng thuốc trước, nếu không đáp ứng phải phẫu thuật.

Bác sĩ Quỳnh Ngân khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Quỳnh Ngân, đo áp lực nhu động thực quản là kỹ thuật mới được áp dụng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh đường tiêu hóa. Phương pháp này đo các cơn co bóp của thực quản và sự phối hợp của các cơ trong quá trình vận chuyển thức ăn đến dạ dày, giúp bác sĩ đánh giá hoạt động của thực quản. Kỹ thuật còn hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày, các triệu chứng như co thắt tâm vị, xơ cứng bì, co thắt thực quản lan tỏa...

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh có triệu chứng liên quan đến trào ngược dạ dày dai dẳng nhưng điều trị không hiệu quả, nên khám chuyên sâu về bệnh lý thực quản. Tùy bệnh lý và mức độ có phương pháp điều trị phù hợp như dùng thuốc, phẫu thuật, thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt và vận động.

Máy đo lượng khí hydro và methane giúp chẩn đoán bệnh tiêu hóa qua hơi thở. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngoài đo áp lực nhu động thực quản, hiện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM có thêm máy đo pH trở kháng thực quản 24 giờ và xét nghiệm nồng độ methane và hydro. Những kỹ thuật này được áp dụng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh của hệ tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản kéo dài, kháng trị, khó tiêu, chướng bụng kéo dài, tăng sinh quá mức vi khuẩn đường ruột (hội chứng SIBO).

Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS), không dung nạp lactose (loại men tiêu hóa sữa nếu thiếu dẫn đến uống sữa hoặc các sản phẩm từ sữa gây tiêu chảy), tiêu chảy kéo dài, phát triển quá mức methanogen đường ruột do vi sinh vật tạo ra khí methane gây ra cũng có thể áp dụng phương pháp này.

Quyên Phan

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi