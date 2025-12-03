Tiêu xương ổ cối, lệch hai chân sau thay khớp háng

TP HCMBà Nga, 61 tuổi, sau khi thay khớp háng bị tiêu hết xương ổ cối, hai chân lệch nhau 4 cm, được bác sĩ phẫu thuật thay lại khớp mới.

Bà Nga thay khớp háng bán phần ở chân phải sau tai nạn giao thông tại một bệnh viện cách đây 5 năm. Sau một thời gian, chân phải đau nhức ngày càng nhiều, bà phải sử dụng nạng đi lại, ăn ngủ không ngon, sinh hoạt hàng ngày cần người giúp đỡ.

Kết quả chụp X-quang và CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy khớp háng phải của người bệnh đã di lệch khỏi vị trí ban đầu, đi sâu vào trong khung chậu, làm chân phải ngắn hơn bên trái 4 cm. Ổ cối tiêu xương gần như hoàn toàn, không còn xương để chịu lực khi người bệnh cử động. Tình trạng này gây đau nhiều và đi lại khó khăn, dẫn đến teo cơ vùng háng. ThS.BS.CKI Nguyễn Văn Lưu, Trưởng đơn vị Phẫu thuật trong ngày, cho biết người bệnh phải phẫu thuật thay lại khớp háng để giải quyết đau và khôi phục khả năng vận động.

Bác sĩ Lưu thực hiện thay khớp cho bà Nga. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ sử dụng phần mềm TraumaCad để tính toán và tìm ra loại khớp phù hợp nhất với bà Nga, đảm bảo khả năng đi lại và cảm giác tự nhiên sau mổ. Người bệnh được ghép xương để khôi phục lại hình dáng ổ cối và thay khớp háng nhân tạo có thiết kế đặc biệt. Ổ cối mới có vít và đai móc bên ngoài giúp chuyển lực từ ổ cối lên xung quanh rìa xương chậu, tăng cường khả năng chịu lực cho khớp háng sau mổ và ngăn ngừa nguy cơ di lệch. Với chuôi xương đùi, bác sĩ sử dụng loại chuôi dài, có kích thước vừa khít với lòng tủy xương, thêm xi măng để giữ vững tối đa, hạn chế các biến chứng cơ học.

Ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp lối sau, đi theo đường mổ của lần thay khớp trước. Kỹ thuật này giúp bộc lộ ổ cối rộng nhất, bác sĩ dễ dàng cắt lọc, loại bỏ toàn bộ mô xơ và các thiết bị của khớp háng nhân tạo cũ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các mô mềm xung quanh và đảm bảo thẩm mỹ.

Khớp háng nhân tạo của bà Nga trước phẫu (trái) đi sâu vào trong khung chậu và sau khi phẫu thuật lần hai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngày đầu sau mổ, bà Nga giảm đau đáng kể, hai chân cân bằng, có thể tập đi lại với khung, tập phục hồi chức năng để kéo giãn phần cơ mông đùi đã bị teo sau thời gian dài hạn chế đi lại. Bác sĩ Lưu tiên lượng sau khoảng 6-12 tuần, khi phần xương ghép đã lành và kết nối vững chắc với nhau tạo thành ổ cối mới, người bệnh có thể chịu lực tối đa và đi lại như bình thường.

Sau khi xuất viện, bà cần tái khám định kỳ để được theo dõi sát quá trình lành xương, độ vững chắc và đúng vị trí của ổ cối, khả năng chịu lực của khớp háng hoặc các biến chứng khác. Bà Nga cũng cần điều trị loãng xương vì khớp nhân tạo được gắn vào xương, nếu chất lượng xương kém rất dễ xảy ra các biến chứng như di lệch khớp, gãy xương...

Dù không trực tiếp đe dọa tính mạng nhưng tình trạng hạn chế vận động do gãy xương hoặc các bệnh lý khác ở người cao tuổi có thể dẫn đến nhiều biến chứng như huyết khối, loét tì đè, nhiễm trùng tiểu... Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, người bệnh, nhất là người từng được phẫu thuật liên quan đến xương khớp, nên đến bệnh viện khám sớm, phòng tránh biến chứng.

Phi Hồng