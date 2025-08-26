Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị chấn thương thể thao

Tổn thương gân cơ, dây chằng, sụn chêm do chơi thể thao có thể được điều trị bằng phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu.

ThS.BS.CKI Nguyễn Văn Lưu, Trưởng đơn vị phẫu thuật trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) là chế phẩm được tạo ra từ máu của chính người bệnh nên không gây phản ứng kích ứng hay dị ứng. Khi tiêm vào vùng tổn thương, PRP kích thích các tế bào lành xung quanh phân chia và tham gia vào quá trình sửa chữa, kích thích quá trình liền thương diễn ra nhanh và ổn định hơn.

Theo bác sĩ Lưu, huyết tương giàu tiểu cầu được ứng dụng nhiều trong y học, nhất là trong điều trị các tổn thương hệ cơ xương khớp. Hai tác dụng chính của PRP là giảm viêm và đẩy nhanh quá trình tái tạo, giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi khả năng vận động và trở lại với thể thao.

Bác sĩ Lưu giải thích tình trạng tổn thương khớp gối cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phương pháp này có tác dụng điều trị một số chấn thương thể thao như:

Viêm điểm bám gân vùng khuỷu thường gặp ở người chơi các môn thể thao sử dụng vùng cổ tay nhiều và cần cầm nắm chặt như tennis, golf...

Viêm gân Achilles xảy ra khi gân này phải hoạt động quá mức dẫn tới quá tải, làm tổn thương vùng gót chân. Bệnh phổ biến ở người chơi các môn vận động đòi hỏi chạy nhảy nhiều.

Viêm gân bánh chè là tình trạng viêm hoặc kích ứng của gân bánh chè, dải mô liên kết nối xương bánh chè với xương chày. Chấn thương này phổ biến ở người chơi bóng rổ hoặc bóng chuyền do thường xuyên phải nhảy cao.

Tổn thương dây chằng như bong gân, giãn dây chằng vùng cổ tay, khuỷu tay..., nhất là cổ chân, rất thường gặp trong các hoạt động thể thao. Tổn thương lặp lại không chỉ gây đau dai dẳng, làm sụt giảm phong độ mà còn có thể ảnh hưởng khả năng đi lại.

Rách, đụng giập cơ là những chấn thương rất thường gặp trong thể thao, cần nhiều thời gian để phục hồi và dễ tái phát trong quá trình luyện tập, thi đấu. Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu giúp cải thiện và rút ngắn thời gian phục hồi.

Tổn thương sụn khớp, sụn chêm tuy không phổ biến bằng các chấn thương dây chằng nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng các khớp. Nếu không điều trị triệt để, người bệnh có nguy cơ không thể trở lại với thể thao.

Rách chóp xoay là chấn thương khá phổ biến ở người chơi các môn dùng vai nhiều như bơi, bóng chày, bóng rổ, cầu lông... Trong các trường hợp này, phương pháp điều trị tối ưu là phẫu thuật nội soi khâu lại gân đứt. Nhiều nghiên cứu cho thấy sau mổ sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu giúp gân liền tốt và nhanh hơn, giảm tỷ lệ đứt lại.

Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu vùng khuỷu tay. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Lưu, huyết tương giàu tiểu cầu là giải pháp trị liệu sinh học được ưa chuộng hiện nay nhờ an toàn, hiệu quả, quy trình đơn giản, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày... Tuy nhiên, không phải chấn thương thể thao nào cũng phù hợp với phương pháp điều trị này. Người bệnh nên đến khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa về y học thể thao, chấn thương chỉnh hình để được điều trị đúng cách, giảm chi phí và thời gian điều trị.

Phi Hồng