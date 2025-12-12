Thừa hormone tăng trưởng gây hại thế nào

Thừa hormone tăng trưởng có thể khiến cơ thể phát triển bất thường, gây ra hội chứng khổng lồ ở trẻ em, bệnh to đầu chi ở người lớn.

Hormone tăng trưởng ở người được sản xuất tại tuyến yên, là hormone rất quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển. Trẻ em cần hormone tăng trưởng để phát triển bình thường. Ở người lớn, hormone này giúp cơ thể có đủ cơ và mỡ, xương chắc khỏe để hoạt động tốt.

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết một số người gặp tình trạng cơ thể sản xuất quá nhiều hormone tăng trưởng. Dư thừa hormone này gây ra hội chứng khổng lồ ở trẻ em và bệnh to đầu chi ở người lớn.

Quá trình tăng tiết hormone tăng trưởng gây bệnh to đầu chi thường bắt đầu ở độ tuổi 20-40. Biểu hiện sớm nhất là nét mặt thô, sưng mô mềm ở bàn tay và bàn chân, lông tóc rậm hơn, da dày, tối màu hơn. Hormone này khiến xương phát triển quá mức, dẫn đến hàm nhô ra (hàm nhô), khớp cắn lệch. Tăng sinh sụn thanh quản làm giọng nói trầm, khàn. Tăng trưởng sụn sườn dẫn đến lồng ngực hình thùng gây viêm khớp thoái hóa biến dạng.

Hormone tăng trưởng nhiều quá mức còn làm tăng sinh xơ nội mô thần kinh gây chèn ép các dây thần kinh dẫn đến nhức đầu. Tim, gan, thận, lách, tuyến giáp, tuyến cận giáp và tuyến tụy lớn hơn bình thường, nguy cơ cao mắc các bệnh tim như động mạch vành, tim to, tăng huyết áp...

Theo tiến sĩ Hoàng, dư thừa hormone này có thể thúc đẩy polyp đại tràng phát triển, tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa, rối loạn chức năng cương dương, kinh nguyệt không đều hoặc vô kinh.

Hoạt động thể chất thường xuyên giúp duy trì sự cân bằng hormone trong cơ thể. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thừa hormone tăng trưởng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như khối u tuyến yên, tổn thương tuyến yên hoặc một số bệnh liên quan đến tuyến giáp, tuyến thượng thận. Sử dụng một số loại thuốc kéo dài, không đúng chỉ định có thể ảnh hưởng đến cân bằng hormone trong cơ thể.

Tùy vào nguyên nhân, bác sĩ chỉnh định phương pháp điều trị khác nhau gồm phẫu thuật (cắt bỏ khối u tuyến yên) hoặc sử dụng các loại thuốc ức chế hormone tăng trưởng.

Để ngăn ngừa dư thừa hormone tăng trưởng, duy trì cân bằng hormone trong cơ thể, bác sĩ Hoàng khuyến cáo người bệnh cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau, trái cây, giàu protein, tránh đồ ăn nhanh, thực phẩm chứa nhiều chất béo, đường. Tập thể dục đều đặn, đảm bảo ngủ đủ giấc, kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến hormone tăng trưởng.

Bạch Dương