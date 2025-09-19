Rối loạn nội tiết sau khi tăng 20 kg một năm

TP HCMChị Kim, 25 tuổi, tăng gần 20 kg trong một năm, từ đó không có kinh nguyệt, bác sĩ chẩn đoán rối loạn nội tiết do béo phì.

Đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chị Kim nặng 78 kg, chỉ số BMI 31.9, thuộc nhóm béo phì cao nhất, mỡ nội tạng cao gấp rưỡi mức an toàn. Trước tăng cân, kinh nguyệt của chị đều đặn. Các kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh béo phì dẫn đến rối loạn nội tiết, trong đó lượng hormone estrogen (có vai trò chính trong điều hòa kinh nguyệt) 600 pg/mL cao gần gấp đôi bình thường.

BS.CKII Trương Thị Vành Khuyên, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết lượng estrogen cao bất thường khiến lớp nội mạc tử cung không thích nghi kịp, gây rối loạn kinh nguyệt. Cơ thể tích trữ mỡ nhiều có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin, làm tăng mức insulin trong máu, ảnh hưởng đến hormone điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt.

Bác sĩ Khuyên tư vấn chị Kim giảm cân để điều hòa nội tiết tố, giúp chu kỳ kinh ổn định. Giảm 5-10% trọng lượng góp phần điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt, cải thiện các triệu chứng buồng trứng đa nang. Giảm cân và mỡ vòng hai còn giúp tăng mức cholesterol tốt, giảm insulin và nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường. Bởi chu vi vòng eo trên 80 cm, tỷ lệ mỡ eo hông cao, tác động xấu đến nồng độ insulin, testosterone lúc đói, chỉ số androgen tự do, làm tăng nguy cơ rối loạn kinh nguyệt.

Bác sĩ Khuyên đang tư vấn liệu trình giảm cân cho chị Kim. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Kim dùng thuốc giảm cân kết hợp thực phẩm có thể thúc đẩy quá trình đốt mỡ vùng bụng như trứng, đậu, khoai tây, thịt nạc từ gà. Đồng thời, chị vận động nhẹ nhàng mỗi ngày nhằm tăng lượng calo đốt cháy.

Thực hiện theo liệu trình điều trị giảm cân của bác sĩ, sau hai tuần chị Kim giảm 3 kg, một tháng sau giảm 7 kg. Bác sĩ điều chỉnh phác đồ giảm cân phù hợp cho giai đoạn tiếp để chị đạt mục tiêu giảm về 60 kg trước lễ cưới vào đầu năm sau.

Đức Hạnh