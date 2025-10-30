Thủ phạm gây đau đầu khi thức dậy

Đau đầu khi thức dậy thường do thiếu nước, mất ngủ nhưng cũng có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý như hội chứng đầu nổ tung, ngưng thở khi ngủ.

Một số loại đau đầu buổi sáng có thể xảy ra như đau nửa đầu gây cảm giác nhói dữ dội ở một vị trí trên đầu kèm chóng mặt, buồn nôn. Đau đầu do căng thẳng thường là áp lực liên tục trên toàn bộ đầu, có thể từ nhẹ đến nặng. Bạn cũng có thể bị đau đầu từng cơn buổi sáng và kéo dài từ 15 đến 90 phút.

Mỗi loại đau đầu có những nguyên nhân khác nhau. Thi thoảng đau đầu sau khi thức dậy thường không đáng lo ngại nhưng nếu trở thành mạn tính, tần suất và cường độ cơn đau cao, bạn nên đi khám vì nguyên nhân có thể không phải do rối loạn giấc ngủ đơn thuần.

Ngưng thở khi ngủ và đau đầu

Những người bị ngưng thở khi ngủ thường ngừng thở trong một khoảng thời gian ngắn vào ban đêm. Trong đó, ngáy ngủ là triệu chứng thường gặp nhất của ngưng thở khi ngủ. Hội chứng này làm giảm oxy lên não, gây đau nhói ở hai bên đầu kèm theo buồn nôn hoặc các triệu chứng khác. Thông thường, khi điều trị ngưng thở khi ngủ, cơn đau đầu sẽ biến mất.

Mất ngủ và các vấn đề về giấc ngủ

Thiếu ngủ khiến bạn dễ bị đau đầu do căng thẳng khi thức dậy. Ngược lại, căng thẳng gây khó ngủ, từ đó làm trầm trọng triệu chứng đau đầu. Vòng luẩn quẩn này gây mệt mỏi, kiệt sức, giảm chất lượng cuộc sống. Người bệnh nên chuẩn bị phòng ngủ thoáng mát, không có tiếng ồn, hạn chế ánh sáng mạnh, thư giãn... để cải thiện giấc lượng giấc ngủ, từ đó kiểm soát đau đầu.

Hội chứng đầu nổ tung

Rối loạn giấc ngủ này khiến người bệnh nghe thấy tiếng kêu bất thường trong đầu. Hội chứng đầu nổ tung thường gây ra cơn đau âm ỉ thi thoảng nhói hai bên đầu, nặng nhất khi thức dậy.

Ngủ quá nhiều

Ngủ quá nhiều hay ngủ dậy muộn có thể làm gián đoạn nhịp sinh học, tạo cảm giác uể oải, góp phần dẫn đến đau đầu. Thông thường, điều này xảy ra khi ngủ đủ giấc, nhưng chất lượng giấc ngủ lại không tốt.

Nghiến răng khi ngủ

Nghiến răng và nghiến chặt hàm khi ngủ là tình trạng xảy ra trong vô thức. Song, nghiến răng tạo áp lực lên mặt và đầu dẫn đến đau đầu hoặc đau nửa đầu khó chịu vào sáng hôm sau.

Uống rượu

Rượu bia có tính chất lợi tiểu, uống càng nhiều, nguy cơ mất nước càng lớn. Mất nước hay uống không đủ nước góp phần gây đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi.

Để giảm tình trạng này, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân tiềm ẩn gây rối loạn giấc ngủ, tạo lịch trình ngủ hợp lý có thể giảm tần suất đau đầu, tránh uống rượu bia vào buổi tối. Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh và uống đủ nước, hạn chế thịt chế biến sẵn và thực phẩm nhiều muối góp phần ngăn ngừa đau đầu.

Anh Chi (Theo Health, Cleveland Clinic)