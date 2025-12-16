Thỏi nam châm trôi vào dạ dày bé trai

Hà NộiBé Cường, 8 tuổi, trong lúc chơi đùa vô tình nuốt thỏi nam châm dài 2,5 cm, được bác sĩ nội soi dạ dày gắp thành công.

BS.CKI Đinh Xuân Hoàng, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bé nhập viện trong trạng thái tỉnh táo, tim phổi bình thường, kết quả chụp X-quang cho thấy có dị vật cản quang kích thước 2,5 cm nằm trong dạ dày. Bác sĩ nội soi gắp một thỏi nam châm màu nâu sẫm tại vị trí tá tràng D3. Sau can thiệp, bé tỉnh táo, xuất viện sau một ngày.

Phim chụp X-quang xác định khối nam châm trong dạ dày bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận nhiều trường hợp nuốt dị vật như đồ chơi nhựa, pin, vật sắc nhọn (đinh, ốc vít)... Trẻ 1-6 tuổi hiếu động, tò mò, khám phá thế giới xung quanh dễ gặp tai nạn hoặc đưa đồ chơi vào miệng. Dị vật nhỏ, trơn láng và không nguy hiểm sẽ tự đào thải ra ngoài theo đường tiêu hóa. Tuy nhiên, những viên nam châm kích thước nhỏ nhưng lực hút mạnh làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa ở trẻ, gây tắc ruột, xoắn ruột, thiếu máu ruột.

Bác sĩ Hoàng khám cho bé Cường trước khi xuất viện. Ảnh: Hải Âu

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ chơi với các đồ vật nhỏ, sắc nhọn hoặc dễ cho vào miệng như pin, đồng xu, viên bi, đinh, ốc vít, luôn giám sát khi con chơi đồ chơi có chi tiết nhỏ, giải thích cho trẻ hiểu các tình huống nguy hiểm. Khi nghi ngờ trẻ đã nuốt phải dị vật, phụ huynh vẫn cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay. Phát hiện sớm và xử trí đúng cách giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng cho bé.

Trịnh Mai